«Во время прений просился на СВО»: суд поставил точку в деле о краже сейфа из Следкома РТ

Заседание сегодня началось на 40 минут позже запланированного времени

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Приговор мне ясен»

Вахитовский суд Казани сегодня огласил приговор организатору кражи сейфа с 15 миллионами рублей из здания Следственного комитета РТ. Им оказался теперь уже бывший следователь-криминалист СУ СКР по РТ, экс-подполковник юстиции 37-летний Марат Шакиров. По версии следствия, он разработал план ограбления и нашел исполнителей. Помимо кражи в особо крупном размере Шакирова обвиняли в двух эпизодах пособничества в подделке паспортов для их незаконного использования.

Заседание сегодня началось на 40 минут позже запланированного времени. Когда судебные приставы вели Шакирова в зал заседания, он прятался от камер и старался не показывать лицо. Он заранее подготовился к встрече с журналистами: надел плотную куртку с капюшоном, кепку и медицинскую маску. Мужчина вел себя спокойно, не реагировал на участников заседания, на вопросы отвечать не стал.

Шакиров заранее подготовился к встрече с журналистами: надел плотную куртку с капюшоном, кепку и медицинскую маску Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Через несколько минут вошел судья и начал зачитывать резолютивную часть приговора.

«Путем частичного сложения назначить Шакирову окончательное наказание в виде 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года. С лишением специального звания “подполковник юстиции”», – заключил судья.

Суд зачел Марату Шакирову в срок отбытого наказания время его содержания под стражей, с 6 октября 2021 года. По словам государственного обвинителя, ему осталось сидеть около 5 лет.

На вопрос судьи, понятен ли приговор, экс-следователь ответил коротко.

«Мне все ясно», – сказал он.

Что лежало в сейфе – не знали

Напомним, кража вскрылась утром 4 октября. В тот день сотрудники Следственного комитета обнаружили пропажу металлического сейфа с 15 миллионами рублей. Эти деньги были вещественным доказательством по одному из уголовных дел. Как выяснилось, грабители в масках забрались ночью в здание Следкома Татарстана, забрызгали камеры наблюдения краской из баллончиков, пробрались в кабинет и похитили сейф.

Троих сообщников Шакирова поймали уже на следующий день после кражи. Молодых людей нашли в Альметьевске. Даниилу Елинсонону, Руслану Нургалиеву и Никите Карабаеву не больше 23 лет. Их дело было выделено в отдельное производство, их осудили в этом же Вахитовском суде. Свою вину ребята признали, но настаивали, что о содержимом сейфа не знали.

Прокуратура запросила для сообщников Шакирова более 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, но суд назначил каждому из них по 3 года колонии общего режима с учетом времени, проведенного ими в СИЗО. В итоге каждому осталось отсидеть около года.

Фотография с процесса Елинсона, Карабаева и Нургалиева Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Помимо этой троицы в деле есть еще один фигурант – 30-летний Дживан Мхитарян, именно он скрылся с похищенными миллионами. Так утверждают остальные задержанные. По версии следствия, Шакиров доверил ему вскрыть сейф, поэтому тот остался у него. Сотрудники МВД и ФСБ установили слежку за родными и знакомыми Мхитаряна, однако установить его местонахождение до сих пор не удалось.

Шакирова задержали на трассе М7, когда он пытался выехать за пределы республики. Попав под следствие, он заключил с коллегами досудебное соглашение, пообещал помочь раскрыть все детали ограбления и сдать своих сообщников. Поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

«Он оформлял кредиты на коллег»

Перед «крупным делом» Марат Шакиров не гнушался разминаться в преступном мастерстве на своих коллегах. Как стало известно, незаконно зарабатывать следователь начал в начале 2021 года. Шакиров подделывал паспорта и оформлял на своих коллег кредиты. Сумма ущерба по двум эпизодам пособничества в подделке паспорта в целях его незаконного использования превысила миллион рублей.

«В уголовном деле речь идет о двух потерпевших, паспорта которых он использовал для оформления кредитов. Он испытывал трудное финансовое положение, в связи с чем и пошел на такие преступные шаги», – рассказал помощник прокурора Вахитовского района Казани Руслан Байбиков.

Руслан Байбиков: «Сегодня завершен процесс в отношении бывшего следователя Шакирова. Вину он признал в полном объеме. В своих прениях он просился участвовать в СВО» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Государственный обвинитель подвел итог этого процесса и напомнил о том, что Шакиров признал вину и сотрудничал со следствием.

«Сегодня завершен процесс в отношении бывшего следователя Шакирова, обвиняемого в использовании поддельного паспорта для получения кредитов, также он является организатором в хищении сейфа из здания Следственного комитета РТ. Вину он признал в полном объеме. В своих прениях он просился участвовать в СВО. В прениях сторона обвинения просила окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы, Шакирову Вахитовский районный суд назначил наказание в виде 6,5 года. Помимо этого, ему запрещено занимать управленческие должности с течение трех лет. Также Шакирова лишили звания подполковника юстиции», – сказал он.