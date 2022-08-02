«О миллионах узнал во время обыска»: организатор кражи сейфа из СК РТ просится на волю

Суд начал рассматривать громкое дело о краже сейфа с миллионами из здания Следственного комитета Татарстана. Как оказалось, организация этого громкого хищения не единственное преступление, совершенное теперь уже бывшим следователем. О претензиях закона к подполковнику юстиции – в репортаже «Татар-информа».

Марат Шакиров, по версии следствия, разработал план кражи сейфа с 15 миллионами рублей из Следственного комитета РТ и нашел исполнителей Фото: © Елена Саляхова / архив «Татар-информ»

Со второй попытки стартовало дело о краже сейфа с 15 миллионами рублей из Следственного комитета РТ. На скамье подсудимых оказалась ключевая фигура этой истории – предполагаемый организатор ограбления, теперь уже бывший следователь-криминалист СУ СКР по РТ подполковник юстиции 37-летний Марат Шакиров. Именно он, по версии следствия, разработал план ограбления и нашел исполнителей.

Кража вскрылась утром 4 октября, когда стало понятно, что из служебного кабинета вдруг исчез металлический сейф с 15 миллионами – вещественные доказательства по одному из уголовных дел. Как выяснилось, грабители в масках забрались ночью в здание Следкома Татарстана, забрызгали камеры наблюдения краской из баллончиков, пробрались в кабинет и похитили сейф.

Трое сообщников Шакирова попали в руки оперативников уже на следующий день после кражи. Их нашли в Альметьевске. Студент третьего курса КГАСУ Данил Елинсон, только что вернувшийся из армии Никита Карабаев и их приятель Руслан Нургалиев – всем не больше 22 лет. Позже их дело было выделено в отдельное производство, процесс стартовал в том же Вахитовском суде. Свою вину ребята признали, но твердили, что о содержимом сейфа не знали.

Свою вину сообщники Шакирова признали, но твердили, что о содержимом сейфа не знали Фото: © Елена Саляхова / архив «Татар-информ»

Шакирова задержали на трассе М7. Его остановили сотрудники ГИБДД, когда он пытался выехать за пределы Татарстана. В операции по его задержанию участвовали оперативники ФСБ и сотрудники Росгвардии.

Еще один фигурант дела – 30-летний Дживан Мхитарян – скрылся. Как утверждают остальные задержанные, похищенные миллионы находятся именно у него. Именно ему, полагает следствие, Шакиров доверил вскрыть сейф. Сотрудники МВД и ФСБ установили слежку за родными и знакомыми Мхитаряна, однако установить его местонахождение до сих пор не удалось. По некоторым данным, беглец успел пересечь границу Россию, его объявили в международный розыск.

Начинал как кредитный мошенник

Дело Марата Шакирова должны были рассматривать еще вчера, однако из-за неявки его адвоката заседание отложили. Сегодня процесс все же стартовал, но без свидетелей. Успели лишь огласить обвинительное заключение и допросить представителя Следственного комитета РТ.

Шакирову вменяют еще и мошенничество в крупном размере: он подделывал паспорта и оформлял на своих коллег кредиты Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Еще на старте расследования дела о краже Шакиров заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения. Он предлагал помочь раскрыть все детали ограбления и сдать своих сообщников. В итоге дело было выделено в отдельное производство, но обросло новыми эпизодами.

Как стало известно, незаконно зарабатывать тогда еще следователь начал в начале 2021 года. Шакиров подделывал паспорта и оформлял на своих коллег кредиты. Помимо кражи сейфа из Следкома, Шакирову вменяют еще и мошенничество в крупном размере. Ущерб его бывшие коллеги оценили в 600 тысяч рублей.

О крупной сумме узнал во время обысков

Именно Марат Шакиров был задействован в процедуре изъятия 15 миллионов рублей по одному из уголовных дел. Храниться они должны были храниться в сейфе Следкома в качестве вещдоков, рассказал представитель ведомства Максим Попов.

Представитель следкома рассказал, что 15 миллионов должны были храниться в сейфе в качестве вещдоков Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Марат Шакиров участвовал в обыске по уголовному делу. Тогда сумма была изъята и помещена на хранение в сейф. Он находился в служебном кабинете», – объяснил суду представитель Следкома РТ.

Сам кабинет, где находился сейф с деньгами, расположен на первом этаже здания. На окнах установлены решетки, Шакиров и его сообщникам без труда их взломали и залезли в кабинет.

На вопрос о возмещении ущерба, представитель ведомства рассказал, что небольшую сумму вернули Елинсон, Карабаев и Наргалиев, однако от Шакирова никаких денег пока не поступало. К слову, иск о возмещении украденных миллионов уже предъявлен фигурантам дела.

«Я признал вину, находиться в СИЗО мне нет смысла»

Связи в силовых структурах и возможность скрыться от суда – доводы, которые привел прокурор во время процесса о продлении меры пресечения Шакирову. Выяснилось, что у подсудимого 4 августа истекает срок содержания под стражей. В связи с этим государственный обвинитель попросил суд оставить его в СИЗО еще на три месяца.

Государственный обвинитель попросил суд оставить Шакирова в СИЗО еще на три месяца Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились. Подсудимый может скрыться или давить на свидетелей», – добавил прокурор.

Шакиров просил суд выпустить его из СИЗО, ссылаясь на то, что все следственные действия давно закончились – находиться в изоляторе ему больше нет смысла.

«Свою вину я полностью признал. Все основания для задержания давно отпали. От правосудия и от следствия я не намерен скрываться. Если я так сделаю, то это только ухудшит мое положение. Считаю, что ходатайство прокурора можно отклонить», – высказался Шакиров.

Выйдя из совещательной комнаты, судья напомнила, что Шакиров обвиняется в тяжком преступлении, в то время, как именно он должен был находиться на стороне закона и обеспечивать общественный порядок. Итог – в СИЗО он пробудет как минимум до 5 октября.