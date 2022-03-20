Во Франции спрогнозировали, что ситуация на Украине может изменить мировую экономику

Французское издание Le Monde заявило, что ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики, ослабевшей после пандемии, передает РИА Новости.

Издание также предупредило, что ситуация может навсегда изменить мировую экономику.

Газета отмечает, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует сокращение мирового ВВП на один процентный пункт, а рост инфляции на 2,5 процентных пункта. «Этот кризис уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и отдельные металлы», — цитирует Le Monde старшего экономиста ОЭСР Лоренс Бун.

Издание отмечает также, что организация в связи с «усилением факторов неопределенности» отменила намеченную на начало марта публикацию очередных прогнозов. Ранее в минувшем декабре она предсказывала рост мировой экономики по итогам 2022 года на 4,5%.

Le Monde привела также мнение Международного валютного фонда, который полагает, что специальная военная операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины может изменить мировой экономический и геополитический порядок, если изменятся условия торговли энергоресурсами, перестроятся цепочки поставок, разделятся платежные сети, а страны пересмотрят состав своих золотовалютных резервов.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.