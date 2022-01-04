Во Франции прогнозируют увеличение заболеваемости коронавирусом в ближайшие дни

Минздрав Франции в ближайшие дни ожидает увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Январь для системы здравоохранения страны станет очень трудным месяцем, уверен министр здравоохранения республики Оливье Веран.

На сегодняшний день во Франции уже вакцинировались против Covid-19 53 млн жителей при общей численности населения в 67 млн человек.

На днях в европейской стране был установлен абсолютный рекорд по суточной заболеваемости — почти 180 тыс. новых заболевших за 24 часа. В связи с этим все ночные клубы приостановили свою работу до конца месяца.

Помимо омикрон-штамма, недавно на юге Франции выявили еще один новый вариант коронавируса.