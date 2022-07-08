Во Франции группам риска рекомендовали привиться от оспы обезьян

Во Франции объявлена рекомендательная вакцинации от оспы обезьян для людей, входящих в группу риска. Об этом сообщает РИА Новости.

Сделать прививки рекомендуют прежде всего гомосексуалистам, трансгендерам и сотрудникам публичных домов.

Напомним, что ранее Высшее управление здравоохранения Франции уже призвало прививаться всех тех, кто контактировал с зараженными.

Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что вспышка оспы обезьян все же не разрастется до масштабов пандемии Covid-19. При этом эпицентром заболеваемости по-прежнему остается Европа.