news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
8 июля 2022  18:12

Во Франции группам риска рекомендовали привиться от оспы обезьян

news_top_970_100

Во Франции объявлена рекомендательная вакцинации от оспы обезьян для людей, входящих в группу риска. Об этом сообщает РИА Новости.

Сделать прививки рекомендуют прежде всего гомосексуалистам, трансгендерам и сотрудникам публичных домов. 

Напомним, что ранее Высшее управление здравоохранения Франции уже призвало прививаться всех тех, кто контактировал с зараженными.

Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что вспышка оспы обезьян все же не разрастется до масштабов пандемии Covid-19. При этом эпицентром заболеваемости по-прежнему остается Европа.

#оспа обезьян #вакцинация #Франция
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100