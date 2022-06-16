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Здоровье
16 июня 2022  02:11

ВОЗ: Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян

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Европа продолжает оставаться эпицентром нарастающей вспышки оспы обезьян. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. 

«В 25 [европейских] странах зарегистрировано более 1 500 случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире», — цитирует Клюге РИА Новости. 

По его мнению, масштабы распространения представляют реальную опасность. Чем дольше вирус циркулирует, тем больше распространяется и сильнее закрепится в неэндемичных странах, подчеркнул Клюге. 

Директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон добавила, что на сегодня в 22 странах Европейского союза и Европейской экономической зоны оспой обезьян заболели 1 160 человек, большинство переносит болезнь в легкой форме и может проходить лечение дома.

Ранее сообщалось, что ВОЗ переименует вирус оспы обезьян по просьбе ученых из разных стран мира. 

#оспа обезьян
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