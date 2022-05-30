ВОЗ: оспа обезьян не распространится в масштабах пандемии Covid-19

Вирус оспы обезьян вряд ли достигнет масштабов, сравнимых с пандемией коронавирусной инфекции, предположила на брифинге глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не знаем, но мы так не думаем», – сказала эксперт в ответ на вопрос о том, может ли это заболевание распространиться на глобальном уровне, как Covid-19.

Однако, по словам Льюис, организацию беспокоит отсутствие у людей иммунитета к ортопоксвирусам и высокие риски заражения.

«Мы обеспокоены тем, что население мира не имеет иммунитета к ортопоксвирусам с момента окончания ликвидации оспы и что вирус может попытаться использовать нишу и легче распространяться между людьми. Но у нас пока нет ответов на этот вопрос», – отметила она.

По актуальным сведениям ВОЗ, сейчас в мире зарегистрировано 257 подтвержденных и 120 предполагаемых случаев инфецирования этим вирусом среди людей.

Ранее в больницах Мадрида начали проводить тестирование на заражение оспой обезьян.