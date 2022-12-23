Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля пройдут гастроли московского театра

С 26 по 28 декабря столичные пионеры уличного театрального искусства «Высокие братья» представят казанцам и туристам города новый спектакль «Утраченная легкость». Об этом «Татар-информу» рассказали в Институте развития городов РТ.

Зрителей ждут невероятные костюмы, клоунада и атмосфера карнавала в самом центре столицы республики. Новая сказка-притча посвящена стоящему на облаке городе, у жителей которого скопилось множество ненужных вещей.

Вместе с королем Целестином зрителям предстоит помочь вернуть городу легкость, а жителям — обрести счастье.

Выступления состоятся на площади у Консисторской башни.

Спектакли театра клоунады «Высокие Братья» представляют трюковые интерактивные перформансы. Труппа театра является победителем Международного фестиваля пантомимы и клоунады «Comediada — 2019» (Grand Prix) и лауреат Международного Фестиваля Клоунады в Москве (приз «Лучшая актерская работа»).

Напомним, с 20 декабря по 15 января во дворе Присутственных мест будет работать новогодняя Кремлевская ярмарка. Для двора разработали специальную концепцию оформления, на территории разместили арт-объекты и поставили 17-метровую елку. В течение работы ярмарки будут проходить спектакли, музыкальные вечера, мастер-классы и многое другое. Вход на все мероприятия свободный.

Начало представлений в 17.00 и 19.30.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во дворе Присутственных мест «Мамыки» представят театральный перформанс.