Во дворе Присутственных мест «Мамыки» представят театральный перформанс

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля, на площади у Консисторской башни, гости и жители города смогут увидеть театральные перфомансы. Актеры уличного театра «Мамыки» порадуют публику эффектными выступлениями. Об этом «Татар-информу» сообщили в Институте развития городов Татарстана.

«Мамык» в переводе с татарского языка означает вата. «Мамыки» — добрые сказочные герои, облаченные в белые и мягкие как вата костюмы. Вместе с горожанами они отправятся на поиски чудо-снега, создадут новогоднюю праздничную атмосферу и обеспечат яркие впечатления для детей и взрослых.

Выступления пройдут 25 декабря в 15.00 и 2 января в 17.00. Вход на них будет свободным.

Как сообщал ранее «Татар-информ», с 20 декабря по 15 января во дворе Присутственных мест будет работать новогодняя Кремлевская ярмарка.

Для двора разработали специальную концепцию оформления, на территории разместили арт-объекты и поставили 17-метровую елку. Во время работы ярмарки будут проходить спектакли, музыкальные вечера, мастер-классы и многое другое. Вход на все мероприятия свободный.