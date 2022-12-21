Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля запустили новогоднюю площадку

20 декабря в качестве праздничной локации города запустился двор Присутственных мест в Казанском Кремле. Здесь открылась новогодняя ярмарка, а 25 декабря стартует программа мероприятий. Для двора разработали концепцию, чтобы познакомить туристов с Татарстаном, а горожан — с новым для Казани общественным пространством.

Как уточнили «Татар-информу» в Институте развития городов РТ, новогодняя площадка будет работать до 15 января.

Во дворе установлена новогодняя елка высотой 17 метров. В ее убранстве можно узнать татарские национальные орнаменты и силуэты традиционных татарских украшений. В этих же формах выполнены некоторые предметы интерьера в Присутственных местах — например, светильники.

Для ярмарки архитекторы проекта — бюро «Рождественка» и Miriada Group — придумали необычные торговые домики, похожие на подарочные коробочки и выполненные как будто из глыб льда. Рядом с павильонами разместили крутящиеся тумбы с героями ярмарки и цифрами «2023». В другом конце двора, напротив елки, расположена зона созерцания: светящиеся скамейки-звездочки, а также арт-объект «Луна» на боевом ходу Консисторской башни.

Участниками новогодней ярмарки стали девять заведений и один сувенирный магазин, они предлагают изделия из кожи и меха с национальными орнаментами. Также представлены гастрономические проекты города. Посетители смогут попробовать новогодние угощения и татарские национальные блюда, например, сделанный специально для ярмарки чай «Новогодний Кремль».

В течение всего периода будут проходить различные активности, большинство из которых для детей. Так, в декабре состоятся гастроли московского уличного театра «Высокие братья». С 26 по 28 декабря в 17.00 и 19.30 артисты будут показывать новый спектакль «Утраченная легкость» — это интерактивное представление с элементами клоунады и яркими костюмами.

Специально для этой новогодней площадки фонд «Живой город» поставил спектакль «Сон Кыш Бабая» — показы пройдут с 4 по 8 января в 16.00 и 18.00. Два из них будут переведены на русский жестовый язык.

Кроме того, во дворе пройдут музыкальные вечера, экскурсии от архитекторов, чтение сказок от казанских актеров, показы детских спектаклей и многое другое. Вход на все мероприятия свободный.

Специально для двора фонд «Живой город» создал проект «Семь сокровищ стены». В каморах Кремлевской стены появятся семь инсталляций, сделанных казанскими художниками. У каждого объекта своя история, которая поможет посетителям посмотреть на Кремль под новым углом.