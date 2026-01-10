news_header_top
Общество 10 января 2026 15:10

Во дворе Менделеевска прошла зимняя олимпиада

Во дворе дома №2 по улице Менделеева в Менделеевске прошла зимняя олимпиада в рамках проекта «Зима в Татарстане».

Дети участвовали в снежных эстафетах, демонстрируя ловкость, выносливость и умение работать в команде. Атмосфера мероприятия была наполнена смехом, радостью и позитивом.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия способствуют укреплению здоровья и развитию дружеских отношений среди детей, а также делают зимние каникулы яркими и запоминающимися.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

