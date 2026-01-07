Блины из печи, чай из самовара и хороводы: в Менделеевске прошла Рождественская ярмарка

В Менделеевске на площади «Дружбы» состоялась праздничная Рождественская ярмарка, которая стала местом встречи для жителей и гостей города в дни рождественских праздников.

На ярмарке работала праздничная торговля, где можно было приобрести угощения, сувениры и подарки. Вокруг нарядной елки прошли национальные хороводы, создавая атмосферу общего праздника и радости.

Перед гостями выступили национальные творческие коллективы, которые порадовали зрителей яркими номерами и живой музыкой. Посетителей угощали блинами из русской печи и горячим чаем из самовара, согревая в морозный день и добавляя празднику особого уюта.

Для детей были организованы конкурсы, забавы и аттракционы, а также катание на лошадях.

Люди приходили на ярмарку целыми семьями – за хорошим настроением, теплой атмосферой и общением.

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров поблагодарил жителей за участие в празднике.

«Дорогие менделеевцы! Был очень рад увидеть вас на Менделеевской ярмарке. Было очень тепло, вкусно и душевно! Спасибо всем, кто пришел провести время вместе», – отметил он.

Ранее глава Менделеевского района Роберт Искандаров поздравил жителей с Рождеством Христовым. Он отметил, что в Менделеевском районе, в республике, в мире и согласии живут люди разных конфессий и национальностей, а религиозные праздники являются символом мира, добра, лучших стремлений и общих традиционных ценностей.

Отдельные слова поддержки он адресовал воинам, находящимся в зоне специальной военной операции, пожелав им мужества, крепкого здоровья и благополучного возвращения домой.

«Поздравляю всех православных христиан и всех тех, кто отмечает этот светлый праздник. Дорогие менделеевцы! Пусть Рождество принесет в ваши дома добро, любовь, взаимопонимание и семейное тепло!» – пожелал руководитель жителям района.