Татарстанцы начали накрывать столы для рабочих, благоустроивших их дворы

В нескольких городах Татарстана стартовали праздники, посвященные окончанию работ по благоустройству дворов. На обновленных территориях жители республики накрывают столы для работников проекта «Наш двор».

Так, праздник устроили, в частности, жители домов 72 «Г» и 72 «Д» по проспекту Химиков в Нижнекамске. Для тех, кто благоустроил их дворы, они подготовили обед с борщом и пловом, а также вручили рабочим сувениры и грамоты в знак благодарности за хорошую работу, сообщает городская администрация.

Всего в Нижнекамском районе в этом году будет благоустроено 69 дворов.

В Набережных Челнах на празднике двора рабочих также угощали пловом. На участке работали сотрудники ОАО «Камавтодор» и ООО «ПСК», которых жители поблагодарили за качественную и оперативную работу. Праздничное мероприятие посетил глава Центрального района Эдуард Фаттахов, а гостей встречал духовой оркестр.

Жители дома №48/11 после завершения программы «Наш двор» превратили свой двор в настоящий оазис, сообщается в телеграм-канале Автограда. Сейчас здесь все цветет и благоухает, вокруг цветные яркие клумбы. В этом цветущем палисаднике председатель ТОС Валентина Маркова и жители двора организовали чаепитие, на котором угощали сладкими пирогами жителей микрорайона.

В Набережных Челнах в этом году будет благоустроено 119 дворов.