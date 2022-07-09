В Челнах оценили состояние благоустроенных в прошлые года дворов

Представители администрации Набережных Челнов и кураторы программы «Наш двор» оценили, как содержатся дворы после благоустройства. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

Так, например, дома в первом и втором комплексах поселка ГЭС — одни из самых старых в городе, они начали строиться в 1968 году. К их обновлению приступили в 2020 году. В одном из дворов второго комплекса жил Евгений Батенчук — легендарный строитель под руководством которого был возведен город и КАМАЗ.

«Нам два года назад привели в порядок все пешеходные дорожки, стали дворы выглядеть лучше, жители стали заинтересованы в уходе за зелеными насаждениями. Как видите, в первом комплексе, практически у каждого комплекса есть детские площадки, рассчитанные на малышей и детей постарше. Качели, спортивные тренажеры есть. Программа „Наш двор“ очень хорошая. Надеемся, что в дальнейшем она будет усовершенствоваться», — поделилась председатель ТОС «Парковый» Расима Потапова.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

По словам архитектора-градостроителя проекта «Наш двор» Олега Гордиенко, горожане принимают активное участие в проектах благоустройства, а архитекторы учитывают их предложения и замечания. Челнинцы сами подсказывают детали: тропинки, тротуары, места, где им удобно играть с детьми. «Только в таком диалоге получается хорошее проектное решение, к которому мы стремимся. Вот так, дворы рождаются в диалоге с жителями», — поделился спикер.

В этом году в Челнах продолжается благоустройство дворов по программе «Наш двор». Планируется обновить 119 дворов, из них 37 — в Комсомольском районе.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Гендиректор ПКФ «Жилкомсервис» Андрей Павлов уточнил, что все работы идут по плану. «Предварительно на всех дворовых территориях проводились собрания, с жителями обсуждался план благоустройства. Они оказывают нам неоценимую поддержку, ухаживают за газонами и клумбами, на субботниках мы вместе убираем дворы. Дома здесь возрастные, им больше 50 лет. Обновление по программе „Наш двор“ дало данному микрорайону существенное преображение», — добавил он.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На ремонт объектов в 2022 году направлено 1,9 млрд рублей. Лимит на выполнение дорожных работ составляет 1,5 млрд рублей, на малые архитектурные формы и освещение направлено по 185 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах все старые светильники заменят на светодиодные.