В Нижнекамске на 11 объектах завершены работы по программе «Наш двор»

В Нижнекамске по президентской программе «Наш двор» на 11 объектах практически завершены все работы, на 17 территориях они еще проводятся. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

Обновление дворов началось в конце апреля. Так, двор у домов №36 и №38 на проспекте Строителей уже заметно преобразился. По словам начальника отдела формирования программы «Наш двор» Тафкиля Ахметшина, комплексное благоустройство ведется в интересах жителей. Перед началом работ в каждом дворе проходят обсуждения.

«Мы учитываем в первую очередь пожелания нижнекамцев, стараемся услышать каждого и сделать так, чтобы все остались довольны, — отметил Тафкиль Ахметшин. — В этом году работы по благоустройству дворов мы планируем завершить в середине сентября, главное, чтобы позволила погода».

В общей сложности в городе и районе в 2022 году благоустроят 69 дворов: 54 — в Нижнекамске, пять — в Камских Полянах, четыре — в Красном Ключе, по три — в селах Большое Афанасово и Шингальчи.

Лимит на благоустройство дворов Нижнекамскому району выделен в размере 621,7 млн рублей. На дорожные работы направлено 514,6 млн рублей, на устройство малых архитектурных форм — 53,5 млн, на освещение — 53,5 млн.

Всего на территории Нижнекамского района 643 двора, из них еще нуждаются в ремонте 258 дворов.

Программа «Наш двор» инициирована Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Ранее «Татар-информ» сообщал, какие дворы благоустроят в 2023 году.