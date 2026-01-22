Во дворах Альметьевска появятся столы для игры в текбол

Программа благоустройства придомовых территорий «Наш двор» в Альметьевске продолжает развиваться, предлагая жителям новые форматы активного отдыха. В строительном сезоне 2026 года в ряде обновленных дворов города планируется установить современное спортивное оборудование – столы для игры в текбол.

Текбол – это гибрид футбола и настольного тенниса. Игра проходит на специальном изогнутом столе, а вместо ракеток используется футбольный мяч. По правилам участники могут отбивать мяч любыми частями тела, кроме рук.

Как уточнили в администрации района, этот вид спорта уже получил широкое распространение среди профессиональных футболистов и любителей активного образа жизни, а теперь станет доступен и для жителей Альметьевска.

В 2026 году комплексное благоустройство в рамках программы «Наш двор» охватит 24 дворовые территории Альметьевского района. В настоящее время формируется и согласовывается перечень конкретных дворов, где технические условия позволяют установить оборудование для текбола.

Помимо новых спортивных элементов, во всех 24 дворах будет выполнен стандартный комплекс работ. Он включает асфальтирование территорий, устройство освещения, установку детских и спортивных площадок, обустройство контейнерных площадок, а также монтаж малых архитектурных форм.

Программа «Наш двор» инициирована Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. За пять лет ее реализации в Альметьевском районе уже отремонтирована 351 дворовая территория – это стало значимым вкладом в развитие городской среды и повышение комфорта для жителей.