Внук первостроителя Нижнекамска вернулся с СВО поздравить дедушку с 90-летием

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Почетный гражданин Нижнекамска и первостроитель города Иван Васильевич Коршин отметил 90-летний юбилей. Его жизненный путь неразрывно связан с историей Нижнекамска: 60 лет назад он приехал сюда из Лениногорска, чтобы помочь в строительстве нового города.

Юбилей Ивана Васильевича совпал с 60-летием Нижнекамского района, что делает эту дату еще более символичной. С самого утра юбиляр принимал поздравления от родных, друзей и официальных лиц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В составе первого десанта строителей Иван Коршин прибыл на территорию будущего Нижнекамска в декабре 1960 года. Уже в январе здесь начались активные строительные работы.

«Я первым выкопал котлован для растворно-бетонного узла, потом для заправки, для емкости, – рассказал Иван Васильевич. – Сколько земли перекидал за эти годы – не знаю, наверное, миллионы кубометров».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Именно так, шаг за шагом, город начинал обретать свой облик. Коршин также принимал участие в строительстве крупнейших предприятий – химического комбината и шинного завода, внес огромный вклад в создание дорожной инфраструктуры. Его супруга, Анна Прохоровна, тоже работала на стройке – она трудилась маляром.

Поздравить юбиляра приехала агитбригада, звучали слова благодарности и признательности. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин отметил огромный вклад первостроителей в развитие города: «Сегодня Нижнекамск — динамично развивающийся город, и в основе этого лежит труд таких уважаемых людей, как Иван Васильевич. Они сделали всё для того, чтобы мы имели возможность расти и двигаться вперед».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сам Иван Васильевич не скрывал эмоций: «Я рабочий человек, и раньше даже не думал, что когда-то буду так рад. Никогда не ожидал, что меня будут так уважать».

Иван и Анна Коршины вместе уже 65 лет. За преданность семье и друг другу они были награждены медалью «За любовь и верность». На их примере выросли дети, внуки и правнуки.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы счастливы, что росли в такой теплой и дружной семье, – заметила их дочь Надежда Каймакина. – Родители всегда уделяли нам внимание, говорили добрые слова, учили нас заботе и уважению. Мы гордимся ими и благодарны судьбе за то, что они наши родители».

Но самым трогательным подарком для юбиляра стал неожиданный визит внука, который участвует в спецоперации. Этот момент стал самым эмоциональным в праздничный день, напоминая о главных ценностях – семье, единстве и любви.

​​Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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​​Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой