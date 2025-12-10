ВМС Таиланда начали военную операцию на границе с Камбоджей

В провинции Трат тайские войска развернули масштабную операцию в ответ на эскалацию конфликта с Камбоджей. Штаб Пограничных сил обороны сообщил, что 10 декабря ВМС Таиланда получили расширенные полномочия для действий в своем секторе.

Как сообщает РИА Новости, операция получила название «Трат подавляет врага». В район направлен боевой корабль HTMS Thepa, который будет вести круглосуточное патрулирование и разведку. Экипаж приведен в состояние полной боевой готовности, вооружение готово к применению.

Военные призвали рыбаков воздержаться от выхода в море вблизи границы.

В понедельник на границе произошли новые столкновения. Камбоджа утверждает, что первой огонь открыл Таиланд, однако Бангкок заявляет обратное. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и наносят удары по объектам противника. По последним данным, более 54,5 тыс. человек эвакуированы в Камбодже, а в Таиланде — около 400 тыс. жителей. Есть погибшие и раненые среди военных и мирных жителей.

Спорные участки границы достались странам от колониального наследия Французского Индокитая. После объявления независимости Камбоджи в 1953 году эти территории стали предметом постоянных разногласий. В мае противостояние переросло в интенсивные бои с применением артиллерии и авиации.

В июле при посредничестве США, Китая и Малайзии стороны достигли временного прекращения огня. В октябре на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию о мирном урегулировании.