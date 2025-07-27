Премьер-министр Камбоджи подтвердил договоренность о прекращении огня с Таиландом

Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня. Это произошло при прямом посредничестве Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, рассказал Премьер-министр Камбоджи Хун Манет в своих социальных сетях.

«Он (Дональд Трамп – прим. Т-и) не хочет видеть никакой войны или боевых действий, которые приведут к большему количеству смертей и ранений с обеих сторон», – подчеркнул Хун Манет (цитата по ТАСС).

По словам камбоджийского политика, во время телефонного разговора он заверил американского лидера в согласии Пномпеня с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня.

Трамп в свою очередь после разговора с исполняющим обязанности Премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем рассказал Хун Манету, что тайские власти тоже согласилось с предложением о прекращении огня.

Бои на границе Камбоджи и Таиланда начались 24 июля. Причиной конфликта стал храмовый комплекс Кхмерской империи Прэахвихеа, на контроль над которым претендуют обе страны. С 2008 года комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.