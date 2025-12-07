В четырех провинциях Таиланда началась срочная эвакуация после перестрелок на границе

В Таиланде военное командование объявило о срочной эвакуации гражданских лиц из граничащих с Камбоджей районов четырех северо-восточных провинций: Бурирам, Сисакет, Сурин и Убонратчатхани. Приказ был отдан после случившейся сегодня на границе перестрелки между военными двух стран, пишет газета Nation Thailand.

Инцидент произошел сегодня днем в провинции Сисакет, в районе Пху Пха Лек – Пхалан Хин Паэт Кон. По данным Второго армейского округа Таиланда, перестрелка длилась более получаса (с 14.16 до 14.50 – то есть с 10.16 до 10.50 по Москве).

Военные предупредили, что боестолкновения могут возобновиться и даже усилиться. В связи с этим и было дано указание об эвакуации гражданского населения. Местных жителей временно размещают в заранее подготовленных в глубине таиландской территории центрах.

По информации газеты Khaosod, двое тайских военнослужащих получили ранения. Вместе с тем Министерство национальной обороны Камбоджи обвинило обвиняет тайские войска в том, что именно они инициировали конфликт и первыми открыли огонь по размещенным у границы камбоджийским силам.

Камбоджийская газета Khmer Times со ссылкой на военное ведомство своей страны отмечает, что перестрелка продолжалась с 14.15 до 14.32 (с 10.15 до 10.32 по Москве).

При этом посольство России в Таиланде не получало от властей страны рекомендаций в связи с эвакуацией населения из граничащих с Камбоджей районов. Сами российские граждане за помощью также не обращались, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом диппредставительства Илья Ильин.

Предыдущее обострение на границе Камбоджи и Таиланда произошло летом текущего, 2025 года. Бои начались 24 июля. Причиной конфликта стал храмовый комплекс Кхмерской империи Прэахвихеа, на контроль над которым претендуют оба королевства. С 2008 года комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соглашение о прекращении огня вступило в силу в полночь с 28 на 29 июля. Заключить его удалось на переговорах в Куала-Лумпуре при посредничестве Соединенных Штатов, Китая и Малайзии. Президент США Дональд Трамп включил этот конфликт в перечень остановленных им войн.