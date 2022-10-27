ВМС Швеции: Судно под флагом России прибыло к месту ЧП на «Северных потоках»

Гражданское судно под российским флагом прибыло в район диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Появившуюся ранее в шведских СМИ информацию подтвердил представитель Военно-морских сил Швеции, передает РИА Новости.

«Гражданское судно „Нефит“ под российским флагом зафрахтовано компанией, владеющей „Северным потоком“», — рассказал руководитель отдела связи ВМС королевства Йимми Адамссон.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о судне под российским флагом, которое прибыло в экономическую зону Швеции и теперь находится неподалеку от поврежденных «Северных потоков».

Позднее компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», сообщила, что прислала зафрахтованное ею «специально оборудованное судно» для обследования поврежденных газопроводов.

Специалисты компании готовы приступить к обследованию поврежденного участка после калибровочных работ и получения разрешения на обследование. По имеющимся оценкам, на обследование места аварии уйдет от трех до пяти дней.

Nord Stream AG также уточнила, что ждет разрешение на обследование газопровода от властей Дании, но не пояснила, получено ли соответствующее разрешение от властей Швеции.