Песков: Россия не удивлена результатам расследования взрывов на «Северных потоках»

Власти России не были удивлены первыми выводами европейских государств в расследовании по «Северным потокам», так как российские спецслужбы давно назвали ЧП на газопроводах саботажем и диверсией, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Обвинения России в ЧП он назвал абсурдными.

«То, что это саботаж, диверсия, и то, что такое разрушение трубопроводов могло произойти только в результате весьма и весьма мощных взрывов, наши специальные службы сказали сразу. Кроме этого, об этом сразу сказали специалисты, которые имеют непосредственное отношение к эксплуатации и знают все технические характеристики этой трубопроводной системы», – цитирует Пескова РИА Новости.

Он также добавил, что закрытый процесс расследования без участия российской стороны вызывает «сожаление», и подчеркнул, что обвинения России в произошедшем абсурдны, так как подобный саботаж наносит большой ущерб российским интересам.

Напомним, сегодня стали известны первые итоги расследования причин взрывов на «Северных потоках». Их причиной немецкие следователи назвали саботаж. По одной из версий, взрывные устройства погрузили в воду с судна и привели в действие дистанционно.