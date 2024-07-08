Вместо «срочки» — контракт: боец из РТ о том, что каждый должен защищать Родину

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Двадцатиоднолетний Ильгиз Шайхразиев из села Султангулово Актанышского района Татарстана, по его собственным словам, по зову сердца отправился на спецоперацию. Когда пришло время идти в армию, он подписал контракт с Минобороны.

Этот шаг Ильгиз объяснил сильным чувством патриотизма. «Когда в стране началась мобилизация, первым отправился мой коллега Рамиль Хусаинов. Затем проводили других ребят. Десятого мая 2023 года я тоже отправился на передовую. Тринадцатого мая заключили контракт в Подмосковье, и нас отправили в Курск. Там готовились двадцать дней. Учили стрелять, держать ружье. Провели инструктаж. Всё объяснили. Если бы не такие учения, я бы не стоял здесь сегодня. Я своим учителям очень благодарен», — заявил боец.

Родители Ильгиза не знали, что их сын уехал в зону спецоперации. А он служил старшим стрелком, командиром отделения. В этом году в День Победы Ильгиз был ранен.

«Третьего мая вышли на передовую. Девятого мая до места, куда мы должны были добраться, оставалось около 200–250 метров. В 2 часа дня подорвался на противопехотной мине. Был ранен в правое плечо и до колена. Меня на вертолете доставили в Москву. Оттуда увезли в Питер. Врачи сделали три операции. Я им очень благодарен», — рассказал молодой человек.

В настоящее время Ильгиз проходит реабилитацию на малой родине. «Двадцать пятого июля я должен прибыть в свою воинскую часть. Здоровье покажет, в какую сторону идти. Я бы хотел сказать своим сверстникам, что сегодня каждый мужчина должен защищать свою страну. Люди не понимают, что там происходит. Если это произойдет здесь, это будет очень сложно. Поэтому надо возвращаться с победой», — уверен он.

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