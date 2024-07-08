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СВО 8 июля 2024 17:12

Вместо «срочки» — контракт: боец из РТ о том, что каждый должен защищать Родину

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Вместо «срочки» — контракт: боец из РТ о том, что каждый должен защищать Родину
Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Двадцатиоднолетний Ильгиз Шайхразиев из села Султангулово Актанышского района Татарстана, по его собственным словам, по зову сердца отправился на спецоперацию. Когда пришло время идти в армию, он подписал контракт с Минобороны.

Этот шаг Ильгиз объяснил сильным чувством патриотизма. «Когда в стране началась мобилизация, первым отправился мой коллега Рамиль Хусаинов. Затем проводили других ребят. Десятого мая 2023 года я тоже отправился на передовую. Тринадцатого мая заключили контракт в Подмосковье, и нас отправили в Курск. Там готовились двадцать дней. Учили стрелять, держать ружье. Провели инструктаж. Всё объяснили. Если бы не такие учения, я бы не стоял здесь сегодня. Я своим учителям очень благодарен», — заявил боец.

Родители Ильгиза не знали, что их сын уехал в зону спецоперации. А он служил старшим стрелком, командиром отделения. В этом году в День Победы Ильгиз был ранен.

«Третьего мая вышли на передовую. Девятого мая до места, куда мы должны были добраться, оставалось около 200–250 метров. В 2 часа дня подорвался на противопехотной мине. Был ранен в правое плечо и до колена. Меня на вертолете доставили в Москву. Оттуда увезли в Питер. Врачи сделали три операции. Я им очень благодарен», — рассказал молодой человек.

В настоящее время Ильгиз проходит реабилитацию на малой родине. «Двадцать пятого июля я должен прибыть в свою воинскую часть. Здоровье покажет, в какую сторону идти. Я бы хотел сказать своим сверстникам, что сегодня каждый мужчина должен защищать свою страну. Люди не понимают, что там происходит. Если это произойдет здесь, это будет очень сложно. Поэтому надо возвращаться с победой», — уверен он.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

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