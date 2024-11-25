«Вместе приблизить победу»: актанышцы провели концерт в поддержку бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе РТ продолжается традиция благотворительных концертов, которые организуют волонтеры и артисты группы «Мы вместе» в поддержку соотечественников, участвующих в спецоперации. На днях они посетили село Татарские Ямалы, где показали жителям представление.

Артисты исполнили патриотические песни, стихи известных поэтов, посвященные Родине, родному селу и любимым людям. Каждое выступление сопровождалось аплодисментами, а атмосфера зала была наполнена гордостью и единством. На благотворительном концерте удалось собрать 18 тыс. рублей, которые будут направлены на выполнение запросов бойцов с передовой.

Группа «Мы вместе» была создана почти два года назад и с тех пор активно гастролирует по селам района. Артисты радуют зрителей своими выступлениями, собирают средства для поддержки военнослужащих. В этом концертном сезоне они также выступали в соседней Республике Башкортостан, в деревне Ябалаково Илишевского района. Илишевцы и сами были активны, не раз приезжали в Актанышский район, организовывали благотворительные концерты в деревнях Казкеево и Тынламасово.

«Ситуация в нашей стране еще больше сближает, укрепляет дружеские узы общего стремления к победе. Село Татарские Ямалы стало родиной многих героев, участвующих в специальной военной операции. Мобилизованные земляки — Зиннур Мадыхов, Артур Салихзянов и Зуфар Закиров вдохновляют местное население на помощь и поддержку. Двоюродный брат Зиннура Денис Мадыхов вслед за братом уехал в зону СВО ради интересов страны, заключив контракт», — говорят волонтеры.

Активисты также выразили искреннюю благодарность организаторам, участникам концерта и всем присутствующим.

«Ваше участие и поддержка очень важны для наших бойцов и их семей. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и приблизить победу!» — сказали они.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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