«Вместе поддерживаем наших героев»: глава Менделеевска провел встречу с бойцами СВО

Сегодня в администрации Менделеевского района состоялась встреча главы Радмира Беляева с военнослужащими, которые в данный момент находятся в отпуске. Бойцы поделились своими впечатлениями о службе и рассказали о том, как проходит их повседневная жизнь на фронте.

На встречу пришли четыре бойца. Во время беседы ребята выразили искреннюю благодарность за регулярную гуманитарную помощь, которая поступает от администрации и местных жителей. Эта поддержка очень важна для них и помогает справляться с трудностями службы.

Радмир Беляев и все присутствующие пожелали военным успехов в их службе и скорейшего возвращения домой. В завершении встречи глава района подарил бойцам стельки с подогревом.

«Такие встречи укрепляют связь между населением и военнослужащими, показывая, что мы все вместе поддерживаем наших героев», — отметили в пресс-службе района.

Во встрече также приняли участие руководитель аппарата Совета района Ришат Нафиков, прокурор Менделеевского района Алсу Салахутдинова, председатель Совета ветеранов Габибулла Ахмедов и другие.

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