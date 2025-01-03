«Вместе мы сила»: пограничники и волонтеры СВО посетили Лениногорский дом-интернат

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В Лениногорском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялась встреча волонтеров.

Команду «С любовью и молитвами» с 2022 года возглавляет Эльмира Уламасова. Группой «Вместе мы сила» с 2023 года руководит ее дочь, медсестра дома-интерната для престарелых и инвалидов Элина Бадретдинова. Здесь проживают пенсионеры из Бугульмы, Альметьевска, Набережных Челнов, Лениногорска и даже Курска. Эти волонтеры изготавливают для госпиталя и бойцов СВО подушки.

«Не приходить к ним невозможно. Им за 80, они все помогают фронту», — сказала руководитель группы Эльмира Уламасова.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

На встречу были приглашены пограничники запаса Алексей Варламов и Артем Сарбаев. Алексей состоит в обществе «Содружество пограничников», Артем является председателем общества.

«Помимо того физического труда, который вы вкладываете, вы чувствуете результат своей работы», — сказали они.

Жители Курской области рассказали, как они приехали в Лениногорск в августе из курского дома-интерната, как влились в дружную команду волонтеров и изготавливают подушки для бойцов СВО.

«Я рада, что попала сюда. Я даже мечтала, чтобы мой сын был военный», — поделилась 89-летняя Нина Фищенко.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Пограничники поблагодарили волонтеров за их работу, наградили грамотами и вручили новогодние сладкие подарки. Военные — частые гости в доме-интернате и всегда приходят не с пустыми руками.

Выпечка, блины, сладости, патриотично оформленный салат и ароматный бэлиш. Такой щедрый стол для постояльцев дома-интерната приготовили мастерицы команды «С любовью и молитвами».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Волонтеры и гости мероприятия посмотрели видеоотчет, который подготовила их куратор Элина Бадретдинова. На кадрах — результат кропотливой ежедневной работы волонтеров, которые с утра до вечера изготавливают подушки, плетут маскировочные сети.

Волонтеров поздравили с Новым годом воспитанники Тимяшевского детского сада. Они пишут письма бойцам СВО, отправляют рисунки со словами поддержки.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

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Фото предоставлено Ильмирой Гареевой