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«Вместе можно достичь больших результатов»: альметьевцы «откопали» свой двор и парковку
В Альметьевске мужчины, женщины и дети, проживающие на проспекте Габдуллы Тукая, 43, собрались вместе, чтобы расчистить территорию и парковку возле дома. Совместный труд дал свои результаты: фото до проведения субботника и после значительно отличаются друг от друга.
Благодаря усилиям жителей территория стала более безопасной и ухоженной.
«Это пример того, как совместными усилиями можно достичь больших результатов, — говорит житель дома Ильмир Султанов. — Жители многоквартирного дома вышли на борьбу со снежными заносами».
«В процессе расчистки снега неоценимую помощь оказала нам сотрудница УК „Новация“, вызвавшая спецтехнику с территории соседнего дома — проспект Габдуллы Тукая д.41, за что ей большое спасибо! Разумеется, огромная благодарность и жителям нашего дома, принявшим участие в субботнике», — добавил мужчина.
Сейчас Альметьевск убирают 69 единиц спецтехники и 60 сотрудников. Всего за ночь из Альметьевского района вывезено более 3 тыс. тонн снега.
Как снегопады сплотили татарстанцев, подробнее читайте в материале «Татар-информа».
Фото предоставлено Ильмиром Султановым.
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