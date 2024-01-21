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Жители Альметьевска присоединились к «снежному флешмобу» во дворах
В Альметьевске продолжается «снежный десант»: жители двора по улице Рауиса Галеева, 35 дружно вышли на помощь спецтехнике.
«Техника в этот двор была заказана на завтра, но жители решили сегодня почистить. Хозяин погрузчика живёт в этом доме. Он сказал, что полностью почистит двор. А та техника, которая была заказана на завтра, перекинута на другие дворы», — сообщил «Татар-информу» руководитель исполнительного комитета Альметьевска Айнур Исхаков.
Сейчас Альметьевск убирают 69 единиц спецтехники и 60 сотрудников. Всего за ночь из Альметьевского района вывезено более 3 тыс. тонн снега.
«Ночь была насыщена трудом и усилиями наших специалистов, которые борются со снегопадом в городе и районе. За эту ночь удалось вывезти более 3 тысяч тонн снега на полигон. Службы города продолжают активно очищать дороги и улицы от снега. В этом процессе задействовано 69 единиц спецтехники и 60 сотрудников», — сообщили в администрации Алльметьевского района.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики улучшения погоды всё также не обещают. После метелей и снегопадов на Татарстан обрушатся 25-градусные морозы.
Как снегопады сплотили татарстанцев, подробнее читайте в материале «Татар-информа».
Фото: пресс-служба Альметьевского района.
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