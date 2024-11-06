Вместе до победы: бабушка штурмовика плетет сети для камуфляжа бойцов и техники на СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Пока внук участвует в специальной военной операции, его бабушка, активистка группы «СВОих не бросаем» Раушания Салахова, плетет маскировочные сети. В этом году женщине исполнился 71 год, но она по-прежнему бодра.

Команда волонтеров обосновалась в здании Тимяшевского сельского совета. Их сплотило желание добиться скорейшей победы в специальной военной операции.

Двадцать восьмого октября исполнился ровно год, как в селе Тимяшево был создан этот филиал волонтерского движения. На полу расстелена уже готовая маскировочная сеть, сороковая по счету. Мастерицы плотно упакуют ее в мешок и отправят на передовую, чтобы она помогала скрывать от неприятеля боевые машины, блиндажи, окопы, огневые позиции.

«Сначала ездила из Тимяшево в Лениногорск, где находится штаб „СВОих не бросаем“, было не совсем удобно и накладно по деньгам. Потом благодаря главе сельского поселения Халиде Сулеймановой у нас в клубе открыли филиал штаба», — рассказала Раушания Салахова.

Каждый стежок маскировочной сети напоминает пенсионерке о 23-летнем внуке — Рамисе Бахтиярове, который сегодня служит в зоне специальной военной операции.

Боец с позывным Баха добровольно отправился на фронт, так как посчитал, что это его долг. Штурмовику разведывательной роты редко удается выходить на связь с бабушкой, поэтому Раушания апа много раз перечитывает его сообщения.

С 2019 по 2020 год Рамис проходил срочную службу в 35-й ракетной Краснознаменной дивизии, расположенной в Алтайском крае. После того как началась специальная военная операция, Рамис в числе первых ушел в действующую армию.

Несмотря на непростую судьбу, Раушания Салахова сумела сохранить жизнелюбие, оптимизм, душевную теплоту и чувство юмора. Она — дочь Бастама Магтумовича, в свое время руководившего газетой «Заветы Ильича», это «Лениногорские вести».

«Я богатая бабушка, — сказала о себе активистка. — У меня 11 внуков, 5 правнуков. Жизнь продолжается!» «Абика, я с тобой», — заметила младшая внучка Милена и поспешила с Раушанией Бастамовной в волонтерский клуб.

После разговора Раушания Салахова спешит вернуться в зал, где трудятся женщины-волонтеры, которые кроят, режут ткань на полоски и вплетают их по хитрой технологии в основу из капроновой нити.

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