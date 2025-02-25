«Вместе делаем большое дело»: как волонтеры из Лениногорска помогают бойцам СВО

«Ты сможешь!» – сказала Лиля своей маме Розе Турна, когда предложила ей вступить в волонтерскую группу Лениногорска «СВОих не бросаем». Эти слова стали отправной точкой в новом этапе жизни женщины, которая с энтузиазмом присоединилась к волонтерскому движению, объединившему тысячи неравнодушных людей.

Все началось с того, что Лиля нашла в Казани единомышленников – группу «Шьем для наших», где женщины шили одежду для бойцов и госпиталей. Сначала она кроила дома нательное белье, футболки, отправляла их швеям. Потом подключилась к массовому пошиву термобелья, костюмов, толстовок. Но этого было мало – в госпиталях не хватало специальной одежды, удобной для раненых, и волонтеры стали шить рубашки с клепками, мягкие накладки на костыли, носки для загипсованных конечностей.

«Каждому бойцу мы стараемся передать частичку тепла и заботы», – рассказывает Лиля. В госпитали отправляют не только одежду, но и маленькие подарки – например, Чебурашек, которые стали символом добра и поддержки.

Когда Лиля предложила маме присоединиться к волонтерам, Роза Маратовна сначала засомневалась: «Я не справлюсь». Но дочь не отступила: «Ты освоила мужскую профессию, неужели боишься плести маскировочные сети?» Так Роза Маратовна попала в штаб волонтеров.

«Целый месяц я училась плести сети, – вспоминает она. – Но главное, что я нашла здесь – это невероятную атмосферу тепла и единства. Мы все поддерживаем друг друга, и это ценно».

Вся семья Турна стала частью этого большого движения. Муж Розы Маратовны, Ильмир, ветеран боевых действий, моет, чистит, сушит банки для окопных свечей. 10-летний внук Тимур тоже помогает – ведь пример родителей и дедушки стал для него ориентиром. Старшая дочь Розы, Эльза, с мужем перечисляют средства на помощь бойцам.

«Я горжусь своей семьей. Мы всегда держимся вместе, и это помогает нам справляться с любыми испытаниями», – признается активистка.

Семья Турна знает, что такое преодолевать сложности. Когда дочери были подростками, их дедушку парализовало. Роза рано уходила на работу, а девочки ухаживали за ним, готовили, ходили за продуктами. Им помогали будущие зятья, и это еще больше сплотило семью.

«Я очень благодарна нашим зятьям, люблю их как сыновей», – говорит Роза Турна.

Трудности не сломили их, а сделали только крепче. И теперь, помогая фронту, они продолжают оставаться сплоченной семьей, поддерживая бойцов, которым сейчас приходится нелегко.

«Иду в штаб, смотрю на небо и мысленно говорю: «Боженька, помоги нашим бойцам. Пусть все вернутся живыми и невредимыми, пусть наши намоленные сеточки спасут им жизнь», – делится Роза.

Иногда силы на исходе, но тогда волонтеры напоминают друг другу: «А ведь им там тяжелее». И снова находят в себе энергию, чтобы продолжать.

«Мы делаем это не ради наград, не ради похвалы, а ради наших парней, которые защищают нас. Мы не можем быть рядом с ними, но можем поддержать их по-другому. И это – самое важное», – уверена волонтер.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.