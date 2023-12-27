«Влияние человека – критическое»: казанцы высказались за сохранение Голубых озер

Среди казанцев больше сторонников жестких ограничительных мер для сохранения экосистемы Голубых озер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жесткие меры для спасения озер – наиболее популярный вариант ответа

В опросе приняли участие казанцы, в том числе жители поселков, расположенных у Голубых озер. Как выяснилось, для второй группы одинаково приоритетны как сами Голубые озера, так и прилегающая к ним территория леса. Для казанцев на первом месте находится сохранение экологии самих озер. При этом люди, живущие неподалеку от уникальной природной территории, относятся к развитию туризма у озера более позитивно, чем казанцы, – 80,3% и 71,2% соответственно. Негатив по отношению к туризму на озерах высказали 23,4% участников опроса из Казани и 16,4% местных жителей.

Среди казанцев больше сторонников жестких ограничительных мер для сохранения экосистемы Голубых озер. Среди местных жителей за жесткие меры выступают 46,4% опрошенных, среди казанцев – около 52% респондентов. «В целом жесткие меры для спасения озер – наиболее популярный вариант ответа в обеих группах опрошенных», — говорится в результатах исследования.

Обе группы респондентов определили набор ценностей Голубых озер:

уникальность;

цвет (который стал исчезать);

красота;

чистота / прозрачность;

температура / зимняя открытая вода;

доступность (близость);

лечебность / купание.

Определен список негативных факторов, влияющих на озера:

влияние людей и их приспособлений;

загрязнение / потеря аутентичности / утрата цвета;

низкая транспортная доступность / отсутствие парковок / поток машин;

несоответствие уровня инфраструктуры потоку туристов;

недостаток туалетов;

бесконтрольность;

застройка берегов / захват .

Как выяснилось, половина опрошенных людей считают нынешнюю антропогенную нагрузку на Голубые озера большой или критической. Такое мнение высказали 50,8% горожан и 44,3% опрошенных жителей соседних поселков.

Участники опроса считают, что на озерах нужно гулять и созерцать природу

Казанцы определили возможные способы использования ресурсов Голубых озер так:

созерцание природы – 44,6%;

прогулки у озера – 41,3%;

лесные прогулки – 28,3%;

купание – 17,4%;

фотосессии – 15,2%.

Жители соседних поселков назвали такие способы использования природной территории:

прогулки у озера – 49,2%;

созерцание природы – 44,4%;

лесные прогулки – 30,2%;

купание – 19%;

окунание – 14,3%.

Интересно, что о своей личной ответственности за судьбу озер заявили 53,7% казанцев и 58% местных жителей.

Для казанцев на первом месте находится сохранение экологии самих озер Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Озера такого типа можно по пальцам пересчитать»

Своим мнениями в отношении дальнейшей судьбы Голубых озер с «Татар-информом» поделились эксперты. Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова заострила внимание на их редкости и ценности.

«Это очень маленькие, но невероятно ценные, редчайшие озера, уникальные для Татарстана и России. Озера такого типа можно по пальцам пересчитать по всей стране. У нас их три – Большое Голубое и два Малых Голубых. Они образованы на особом типе восходящих вод, которые выходят в карстовые провалы под напором снизу. Воды прокладывают себе путь в котловине и стекают в Казанку. Озера сточные – очень редкий тип. Воды высокоминерализованные, сульфатные, содержат сероводород, лечебные», – сказала она.

Нафиса Мингазова: «Это очень маленькие, но невероятно ценные, редчайшие озера, уникальные для Татарстана и России. Озера такого типа можно по пальцам пересчитать по всей стране» Фото: © «Татар-информ»

Уникальные природные свойства придают озерам голубой цвет и высочайшую оптическую прозрачность. По данным эксперта, из-за чрезмерной антропогенной нагрузки озера утрачивают эти особенности. Если раньше на дне пучины можно было увидеть деревья и проплывающую рыбу, то сейчас уже нет.

Наибольший наплыв отдыхающих наблюдается здесь в купальный сезон, и составлял до 5 тысяч человек в день в летнюю пору. К счастью, на озерах запретили дайвинг, передвижные бани и парковку в непосредственной близости, отметила Мингазова. Ученый КФУ добавила, что сейчас специалисты вуза принимают участие в разработке маршрутов для экологического туризма, прорабатывают информационную составляющую, чтобы «убрать дикий туризм».

Уникальные природные свойства придают озерам голубой цвет и высочайшую оптическую прозрачность Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Основным негативным фактором стало антропогенное воздействие»

Стоит отметить, что статус особо охраняемой природной территории Голубым озерам был присвоен в 1994 году. Тогда все специалисты природоохранного блока республики признали ее уникальной.

«Карстовые озера возникли более 200 лет назад. Вода специфична по гидрохимическому составу, сульфатно-кальциевого типа, с высокой долей минерализации. Озера глубокие, окружены лесом. В 2003 году утверждено положение об этом заказнике. Основным негативным фактором стало антропогенное воздействие», – сообщила замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

Ольга Манидичева: «Вода специфична по гидрохимическому составу, сульфатно-кальциевого типа, с высокой долей минерализации. Озера глубокие, окружены лесом» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Спикер считает, что главная задача сейчас – сохранить то, что осталось, чтобы передать потомкам. Для этого необходимо отрегулировать потоки туристов, сократить рекреационную нагрузку. Сейчас ученые в очередной раз исследуют природную территорию, чтобы выявить все точки негативного воздействия. По итогам исследований они дадут новые рекомендации, укажут на болевые точки.

«Нагрузка действительно изменилась в большую сторону, особенно за последние два-три года. В течение года нами будет изучено влияние этой нагрузки на состояние озер и даны рекомендации о полном запрете или возможности дальнейшего купания. А пока на Малых озерах строятся купальни для любителей закаливания. Ожидается, что они будут готовы до Крещения. На Большом Голубом озере купальня будет обустроена в районе водопада», – рассказал замдиректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

Ученые попытаются оценить рекреационную нагрузку на лесные территории и разработать рекомендации по регулированию турпотоков и созданию дополнительных троп Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также ученые попытаются оценить рекреационную нагрузку на лесные территории и разработать рекомендации по регулированию турпотоков и созданию дополнительных троп.

Экологическое оздоровление Голубых озер является приоритетной задачей. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на выездном совещании по дальнейшему развитию этой территории в сентябре. «Голубые озера — уникальное природное богатство, наше достояние. Но если не действовать сейчас — мы рискуем потерять эти озера. Следует организовать все необходимые восстановительные мероприятия», — заявил руководитель республики.

Голубые озера находятся неподалеку от Казани и привлекают туристов неописуемой красотой, студеными водами и прозрачностью. Аквамариновый оттенок дает сероводород, а минерализация достигает 2500 мг/л и включает соединения серы, кальция, магния. Это система из трех озер: Большого Голубого, Малого Голубого и Проточного.



Водоемы и примыкающий к ним лес имеют статус особо охраняемой природной территории. Здесь можно встретить лягушек, бобров, ужей, водяную полевку, зяблика, водяного скорпиона, бабочку траурницу, пеночек. Из краснокнижных обитателей здесь обитают подорлик, лебедь-шипун, зимородка, зеленый и седой дятел. В районе купальни Большого Голубого озера отмечен вид, занесенный в Красную книгу РТ (2006) – жужелица-улиткоед. Около 80% территории природного заказника занимают леса. В лесном массиве встречаются рыжая полевка, лесная и желтогорлая мыши, бурозубка обыкновенная. Также здесь обитают лисицы, зайцы и белки.