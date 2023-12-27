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«Влияние человека – критическое»: казанцы высказались за сохранение Голубых озер
Уникальный природный объект — Голубые озера нуждаются в сохранении, охране и защите государства: такое мнение в ходе опроса высказало большинство жителей столицы Татарстана. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провело аналитическое агентство «ПромРейтинг».
Жесткие меры для спасения озер – наиболее популярный вариант ответа
В опросе приняли участие казанцы, в том числе жители поселков, расположенных у Голубых озер. Как выяснилось, для второй группы одинаково приоритетны как сами Голубые озера, так и прилегающая к ним территория леса. Для казанцев на первом месте находится сохранение экологии самих озер. При этом люди, живущие неподалеку от уникальной природной территории, относятся к развитию туризма у озера более позитивно, чем казанцы, – 80,3% и 71,2% соответственно. Негатив по отношению к туризму на озерах высказали 23,4% участников опроса из Казани и 16,4% местных жителей.
Среди казанцев больше сторонников жестких ограничительных мер для сохранения экосистемы Голубых озер. Среди местных жителей за жесткие меры выступают 46,4% опрошенных, среди казанцев – около 52% респондентов. «В целом жесткие меры для спасения озер – наиболее популярный вариант ответа в обеих группах опрошенных», — говорится в результатах исследования.
Обе группы респондентов определили набор ценностей Голубых озер:
- уникальность;
- цвет (который стал исчезать);
- красота;
- чистота / прозрачность;
- температура / зимняя открытая вода;
- доступность (близость);
- лечебность / купание.
Определен список негативных факторов, влияющих на озера:
- влияние людей и их приспособлений;
- загрязнение / потеря аутентичности / утрата цвета;
- низкая транспортная доступность / отсутствие парковок / поток машин;
- несоответствие уровня инфраструктуры потоку туристов;
- недостаток туалетов;
- бесконтрольность;
- застройка берегов / захват.
Как выяснилось, половина опрошенных людей считают нынешнюю антропогенную нагрузку на Голубые озера большой или критической. Такое мнение высказали 50,8% горожан и 44,3% опрошенных жителей соседних поселков.
Участники опроса считают, что на озерах нужно гулять и созерцать природу
Казанцы определили возможные способы использования ресурсов Голубых озер так:
- созерцание природы – 44,6%;
- прогулки у озера – 41,3%;
- лесные прогулки – 28,3%;
- купание – 17,4%;
- фотосессии – 15,2%.
Жители соседних поселков назвали такие способы использования природной территории:
- прогулки у озера – 49,2%;
- созерцание природы – 44,4%;
- лесные прогулки – 30,2%;
- купание – 19%;
- окунание – 14,3%.
Интересно, что о своей личной ответственности за судьбу озер заявили 53,7% казанцев и 58% местных жителей.
«Озера такого типа можно по пальцам пересчитать»
Своим мнениями в отношении дальнейшей судьбы Голубых озер с «Татар-информом» поделились эксперты. Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова заострила внимание на их редкости и ценности.
«Это очень маленькие, но невероятно ценные, редчайшие озера, уникальные для Татарстана и России. Озера такого типа можно по пальцам пересчитать по всей стране. У нас их три – Большое Голубое и два Малых Голубых. Они образованы на особом типе восходящих вод, которые выходят в карстовые провалы под напором снизу. Воды прокладывают себе путь в котловине и стекают в Казанку. Озера сточные – очень редкий тип. Воды высокоминерализованные, сульфатные, содержат сероводород, лечебные», – сказала она.
Уникальные природные свойства придают озерам голубой цвет и высочайшую оптическую прозрачность. По данным эксперта, из-за чрезмерной антропогенной нагрузки озера утрачивают эти особенности. Если раньше на дне пучины можно было увидеть деревья и проплывающую рыбу, то сейчас уже нет.
Наибольший наплыв отдыхающих наблюдается здесь в купальный сезон, и составлял до 5 тысяч человек в день в летнюю пору. К счастью, на озерах запретили дайвинг, передвижные бани и парковку в непосредственной близости, отметила Мингазова. Ученый КФУ добавила, что сейчас специалисты вуза принимают участие в разработке маршрутов для экологического туризма, прорабатывают информационную составляющую, чтобы «убрать дикий туризм».
«Основным негативным фактором стало антропогенное воздействие»
Стоит отметить, что статус особо охраняемой природной территории Голубым озерам был присвоен в 1994 году. Тогда все специалисты природоохранного блока республики признали ее уникальной.
«Карстовые озера возникли более 200 лет назад. Вода специфична по гидрохимическому составу, сульфатно-кальциевого типа, с высокой долей минерализации. Озера глубокие, окружены лесом. В 2003 году утверждено положение об этом заказнике. Основным негативным фактором стало антропогенное воздействие», – сообщила замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.
Спикер считает, что главная задача сейчас – сохранить то, что осталось, чтобы передать потомкам. Для этого необходимо отрегулировать потоки туристов, сократить рекреационную нагрузку. Сейчас ученые в очередной раз исследуют природную территорию, чтобы выявить все точки негативного воздействия. По итогам исследований они дадут новые рекомендации, укажут на болевые точки.
«Нагрузка действительно изменилась в большую сторону, особенно за последние два-три года. В течение года нами будет изучено влияние этой нагрузки на состояние озер и даны рекомендации о полном запрете или возможности дальнейшего купания. А пока на Малых озерах строятся купальни для любителей закаливания. Ожидается, что они будут готовы до Крещения. На Большом Голубом озере купальня будет обустроена в районе водопада», – рассказал замдиректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.
Также ученые попытаются оценить рекреационную нагрузку на лесные территории и разработать рекомендации по регулированию турпотоков и созданию дополнительных троп.
Экологическое оздоровление Голубых озер является приоритетной задачей. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на выездном совещании по дальнейшему развитию этой территории в сентябре. «Голубые озера — уникальное природное богатство, наше достояние. Но если не действовать сейчас — мы рискуем потерять эти озера. Следует организовать все необходимые восстановительные мероприятия», — заявил руководитель республики.
Водоемы и примыкающий к ним лес имеют статус особо охраняемой природной территории. Здесь можно встретить лягушек, бобров, ужей, водяную полевку, зяблика, водяного скорпиона, бабочку траурницу, пеночек. Из краснокнижных обитателей здесь обитают подорлик, лебедь-шипун, зимородка, зеленый и седой дятел. В районе купальни Большого Голубого озера отмечен вид, занесенный в Красную книгу РТ (2006) – жужелица-улиткоед. Около 80% территории природного заказника занимают леса. В лесном массиве встречаются рыжая полевка, лесная и желтогорлая мыши, бурозубка обыкновенная. Также здесь обитают лисицы, зайцы и белки.
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