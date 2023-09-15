Пикник-зона и лесотерапия в компании Фукса: как обновили Голубые озера в Казани

Завершилась вторая очередь благоустройства территории Большого Голубого озера в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ежегодно Голубые озера посещают более 120 тысяч человек

Голубые озера — уникальный природный объект в Татарстане. Они находятся всего в 30 минутах езды от центра Казани, недалеко от жилого массива Кадышево.

Озера относятся к редкому «голубому» типу — они холодные и прозрачные. Питают их карстовые источники. Аквамариновый оттенок дает сероводород. Минерализация Голубых озер достигает 2500 мг/л и включает соединения серы, кальция, магния. Большое озеро в 1972 году объявили даже памятником природы.

Ежегодно озера посещают более 120 тысяч человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана, ежегодно озера посещают более 120 тысяч человек. Большое количество отдыхающих и мусор, который они оставляли, наносили значительный урон экосистеме. Мангалы и костры загрязняли берега и воду сажей, автомобили – нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Погружения в воду и сапборды нарушали структуру лечебного ила. Также был риск размывания берегов и слияния Большого Голубого озера с Казанкой, из-за чего оно могло потерять свои уникальные свойства.

Чтобы сохранить достопримечательность, важно было найти баланс между бережным отношением к природе и развитием туризма. И первой задачей было не то, что благоустроить, а спасти Голубые озера. Задумка была в том, чтобы сместить фокус гостей с купания в озерах на другие варианты отдыха.

Были выложены тропинки из лиственницы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тропинки из лиственницы, зона для пикника, ива Булата

Сегодня команда Института развития городов РТ, а также Дирекции парков и скверов Казани показали Раису РТ Рустаму Минниханову, как изменили территорию Большого Голубого озера, чтобы получить тот самый баланс.

Появился экоцентр, где Дирекция парков и скверов Казани проводит мероприятия по экопросвещению и мастер-классы. В нем установлен стенд, где выращиваются растения в искусственной среде без почвы. Здесь можно получить информацию о маршрутах экотуризма. В павильоне находится кафе, общественные туалеты и пост охраны. Рядом обустроена зона для пикника.

Команда Института развития городов РТ и Дирекции парков и скверов Казани показали Рустаму Минниханову, как изменили территорию Большого Голубого озера Фото: rais.tatarstan.ru

У воды появилась зона созерцания — амфитеатр в виде разноуровневой платформы из деревянного настила. Были выложены тропинки из лиственницы. При этом на территории сохранили существующее покрытие троп, в том числе и фрагменты исторической мощеной дороги, которую в 1860-е годы построил казанский купец Суслов для вывоза продукции с его мукомольных мельниц.

У воды появилась зона созерцания — амфитеатр в виде разноуровневой платформы из деревянного настила Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вдоль троп установили 10 образовательных стендов, участие в их создании приняли ученые Казанского федерального университета. Они рассказывают об экосистеме озера, его флоре и фауне.

Кроме того, на территории установили малые архитектурные формы, сделали уличное освещение и обустроили велопарковку.

Посадили новые деревья — березу, ольху, черемуху, клен серебристый, иву Булата, спирею. Они также будут укреплять берега.

К слову, участие в проекте принимали архитекторы бюро Orchestra Design и Miriada Group.

Вдоль троп установили 10 образовательных стендов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Аудиогид по Большому Голубому озеру разработали «Кроты Казанские»

Находясь на территории, можно прослушать «Аудиопрогулку-спектакль» и в течение часа

самостоятельно прогуляться по маршруту вдоль озера. По сценарию слушатель открывает и исследует территорию вместе с профессором Карлом Фуксом.

Он впервые описал Голубые озера в 1829 году. Аудиогид разработал краеведческий проект «Крот Казанский» и студия подкастов «Большая Красная» по заказу Дирекции парков и скверов Казани. Музыку для аудиогида написала казанская группа «Толмачи» вместе с Сергеем Татарским из группы «Волга-Волга».

Находясь на территории, можно прослушать «Аудиопрогулку-спектакль» и в течение часа

самостоятельно прогуляться по маршруту вдоль озера Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На территории также появился маршрут лесотерапии – это японская практика. Считается, что человек в контакте с природой исцеляется. Есть пять авторских объектов «Помощники леса» основателя центра экопрактик «Основа основ» Дмитрия Никитина. С их помощью можно выполнять различные физические упражнения.

В летний сезон на территории Большого Голубого озера прошли просветительские мероприятия с участием ученых Казанского федерального университета – прогулки скандинавской ходьбой, экосплав с очисткой русла реки Казанки, а также более 16 мастер-классов в павильоне, включая посадку микрозелени, создание гербариев и многое другое.

29 сентября запланирован пеший поход из Казани до Большого Голубого озера вместе с туристическим сообществом Good friends trip. Пешеходный маршрут разрабатывался специалистами в рамках Стратегии реки Казанки, а именно 42-километрового маршрута «От Голубых озер до Волги». Также 7 октября здесь пройдет открытие «Холодного велосезона» — велозаезд вдоль Казанки от парка «Континент» до Голубых озер.

В летний сезон на территории Большого Голубого озера прошли просветительские мероприятия с участием ученых КФУ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В сентябре здесь также планируют провести мастер-классы. Мероприятия бесплатны для всех желающих, регистрация доступна в социальных сетях Стратегии развития Казанки.

«Голубые озера – уникальное природное богатство, наше достояние»

О дальнейших планах по благоустройству территории Голубых озер Рустаму Минниханову сегодня доложила руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий» Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина, сообщила пресс-служба Раиса РТ.

В частности, планируется создать эко-ворота с туристическими сервисами и ограничить проезд автотранспорта на территорию кластера. Для машин будут организованы отдельные парковочные зоны.

О дальнейших планах по благоустройству территории Голубых озер рассказала Оксана Саргина Фото: rais.tatarstan.ru

Помимо пешеходных дорожек, будут построены модульные павильоны с инфоцентрами и прокатом, лекторий, визит-центры, точки общепита. Вдоль прогулочной зоны предлагается установить информационные и навигационные стенды, смотровые площадки.

В озерах планируется провести биотехнические мероприятия для восстановления уникальной флоры и фауны.

Рустам Минниханов подчеркнул, что экологическое оздоровление водоемов – это приоритетная задача. «Голубые озера – уникальное природное богатство, наше достояние. Но если не действовать сейчас – мы рискуем потерять эти озера. Следует организовать все необходимые восстановительные мероприятия», – заявил Раис РТ.