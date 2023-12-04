«Утратили цвет и прозрачность»: как сохранить Голубые озера в Татарстане?

Разработать меры по сохранению Голубых озер поручил Раис Татарстана Рустам Минниханов по итогам осмотра благоустройства территории Большого Голубого озера этой осенью

Фото: rais.tatarstan.ru

«Озера такого типа можно по пальцам пересчитать»

Голубые озера неподалеку от Казани привлекают туристов неописуемой красотой, студеными водами и прозрачностью. Аквамариновый оттенок дает сероводород, а минерализация достигает 2500 мг/л и включает соединения серы, кальция, магния.

Об уникальности природной территории «Татар-информу» рассказала заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова. Она считает, что водный объект нужно называть не озерами, а «озерками» из-за их крохотной площади.

«Это очень маленькие, но невероятно ценные, редчайшие озера, уникальные для Татарстана и России. Озера такого типа можно по пальцам пересчитать по всей стране. У нас их три – Большое Голубое и два малых Голубых. Они образованы на особом типе восходящих вод, которые выходят в карстовые провалы под напором снизу. Воды прокладывают себе путь в котловине и стекают в Казанку. Озера сточные – очень редкий тип. Воды высокоминерализованные, сульфатные, содержат сероводород, лечебные», – сообщила она.

Уникальные природные свойства придают озерам голубой цвет и высочайшую оптическую прозрачность. Раньше озера были голубыми в любую погоду, в любое время года. Однако в последние годы ученые заметили, что этот лазурный цвет стал исчезать. Прежний цвет сохранился лишь на Большой Голубом, в пучине, небольшими кусочками. Этот факт был недавно продемонстрирован Раису Татарстана Рустаму Минниханову, когда он ознакомился с ходом благоустройства территории.

Нафиса Мингазова: «Это очень маленькие, но невероятно ценные, редчайшие озера, уникальные для Татарстана и России. Озера такого типа можно по пальцам пересчитать по всей стране Фото: © «Татар-информ»

«Минниханова неприятно поразил цвет Голубого озера»

«Я была на совещании с участием Раиса Татарстана. Он своими глазами увидел отсутствие голубого цвета в озере, и его это неприятно поразило. Он увидел, что экологи не зря поднимают эту проблему. В хороший солнечный день голубого цвета у озера не было», – подчеркнула Мингазова.

Теперь озера имеют обычный серый цвет, уменьшилась прозрачность. Если раньше на дне пучины можно было увидеть деревья и проплывающую рыбу, то сейчас – нет.

«Название озер скоро перестанет быть актуальным», – заметила Мингазова.

По данным эксперта, это произошло из-за высокой рекреационной нагрузки в купальный сезон. Поток на озера в летний период составлял до 5 тысяч человек в день, а в жару – еще больше. Люди купались и, несмотря на запрет, катались на сапбордах. Раньше на особо охраняемой природной территории было множество фирм, оказывающих услуги проката и предлагающих погружение на глубину, а несколько лет назад работали перевозные бани.

«Дайвинг здесь возможен только в научных целях или для очистки котловины. Воронка узкая, она разрушается, ее глубина раньше была 21, потом стала 19-17, а сейчас 14 метров. Это произошло буквально за несколько лет. Идет эрозия – соответственно, уменьшается сток», – пояснила профессор КФУ.

«Теперь озера обычного серого цвета, стала меньше их прозрачность. Если раньше на дне пучины можно было увидеть деревья и проплывающую рыбу, то сейчас – нет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Озера нужно закрыть для купания на пять лет»

Нафиса Мингазова предупредила, что уникальные озера могут вовсе исчезнуть. К примеру, как в Марий Эл недавно исчез Морской Глаз.

«Я осенью видела, как в Голубом озере купалась женщина. На берегу были восторги: “О, уже 23 минуты купается!” Она плывет, а за ней тянется след от взмученных донных отложений», – говорит завкафедрой КФУ.

По мнению ученого, все дошло до крайности: нарушены слои донного ила, погибло огромное количество краснокнижников. Речь идет о подводных зарослях редких мхов и харовых водорослях.

«Раньше это было настолько красиво! Просто подводные райские сады, а сейчас ничего нет, местами тина», – сокрушается Мингазова.

Озера нужно закрыть для купания на пять лет, оставив лишь возможность окунуться в студеную воду в определенных места Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Затонувший экскаватор и туристы

На состояние озер повлияли в основном два фактора. Первый – неправильные работы по благоустройству в 2013 году. Тогда во время работ на берегах Хрустального водопада утонул экскаватор. Чтобы его вытащить, было спущено Большое Голубое озеро по канаве в Казанку.

Второй – «человеческий фактор». После недавнего благоустройства Голубых озер они стали привлекать огромный поток туристов.

«Два таких удара – спуск воды и высочайшая рекреационная нагрузка в засушливые годы – озера не выдержали», – считает Мингазова.

Ученый уверена, что озера нужно закрыть для купания на пять лет, оставив лишь возможность окунуться в студеную воду в определенных местах.

Собеседница «Татар-информа» добавила, что сейчас специалисты КФУ принимают участие в разработке маршрутов для экологического туризма, прорабатывают информационную составляющую, чтобы «убрать дикий туризм». Также спикер отметила, что было бы уместным сделать платный вход на уникальную природную территорию, ведь это практикуется уже во всем мире.

«Растущие вокруг леса охраняют озера от обмеления, скрепляя своими корнями почву. Деревья не дают весенним водам и паводкам размывать ее, ослабляют испарение из верхних слоев земли» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Леса – экологический каркас заказника»

Первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан Ильгизар Зарипов сообщил «Татар-информу», что растущие вокруг леса охраняют озера от обмеления, скрепляя своими корнями почву. Деревья не дают весенним водам и паводкам размывать ее, ослабляют испарение из верхних слоев земли. Также леса охраняют воды от загрязнения. Таким образом, леса являются экологическим каркасом заказника, способствуя сохранению системы Голубых озер.

Площадь государственного природного заказника «Голубые озера» составляет около 1950 га, в том числе примерно 1570 га находится в границах лесного фонда. Заказник расположен на территории Высокогорского участкового пригородного лесничества. Здесь растут липы, клены, дубы, сосны, возраст насаждений составляет 80-120 лет.

«Пригородным лесничеством и учебно-опытным пригородным лесхозом проводится комплекс работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории заказника «Голубые озера». В первую очередь это санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе уборка неликвидной древесины, аварийных и сухостойных деревьев», – сообщил Зарипов.

Ильгизар Зарипов: «Пригородным лесничеством и учебно-опытным пригородным лесхозом проводится комплекс работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории заказника «Голубые озера» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Во-вторых, это охрана лесов от пожаров, а также ежедневное патрулирование для предупреждения нарушений лесного законодательства, в том числе нарушений санитарной и пожарной безопасности в лесах. В-третьих, специалисты регулярно убирают на подведомственных территориях оставленный людьми мусор.

Ученые ищут новые болевые точки

Заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева напомнила, что статус особо охраняемой природной территории Голубым озерам был присвоен в 1994 году. Тогда все специалисты природоохранного блока республики признали ее уникальной.

«Карстовые озера возникли более 200 лет назад. Вода специфична по гидрохимическому составу, сульфатно-кальциевого типа, с высокой долей минерализации. Озера глубокие, окружены лесом. В 2003 году утверждено положение об этом заказнике. Основным негативным фактором стало антропогенное воздействие», – считает Манидичева.

Спикер солидарна с учеными-экологами и считает, что главная задача сейчас – сохранить то, что осталось, чтобы передать потомкам. Для этого необходимо отрегулировать потоки туристов, сократить рекреационную нагрузку.

Сейчас ученые в очередной раз исследуют природную территорию, чтобы выявить все точки негативного воздействия. По итогам исследований они дадут новые рекомендации, укажут на болевые точки.

Дмитрий Иванов: «В течение года нами будет изучено влияние этой нагрузки на состояние озер и даны рекомендации о полном запрете или возможности дальнейшего купания» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Нагрузка действительно изменилась в большую сторону, особенно за последние два-три года. В течение года нами будет изучено влияние этой нагрузки на состояние озер и даны рекомендации о полном запрете или возможности дальнейшего купания. А пока на Малых озерах строятся купальни для любителей закаливания. Ожидается, что они будут готовы до Крещения. На Большом Голубом озере купальня будет обустроена в районе водопада», – рассказал замдиректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

Также ученые попытаются оценить рекреационную нагрузку на лесные территории и разработать рекомендации по регулированию турпотоков, созданию дополнительных троп, чтобы люди «не вытаптывали почву и растения».

Озерами нужно просто любоваться

Говоря об истории озер, Иванов напомнил, что впервые Карл Фукс обратил внимание на столь необычное явление природы. В 1829 году профессор-медик дал краткое описание Большого Голубого озера, обратив внимание на низкие температуры воды и присутствие в грунте дна «сернистых соединений, делающих эти грунты (илы) целебными».

«Раньше это было настолько красиво! Просто подводные райские сады» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Жизнь озер тесно связана с деятельностью человека. Раньше они использовались для помола муки. На Малых озерах было несколько мельниц, на Большом озере стояла большая мукомольная деревянная мельница», – отметил эксперт.

В Татарстане это единственные подобные озера с уникальным составом воды. Тут даже вопрос не стоит, почему их нужно сохранять, и для этого не нужно быть специалистом-экологом. Озерами нужно просто любоваться, заключил Дмитрий Иванов.

Специалисты Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ уже приступили к исследованиям, результаты которых озвучат в конце следующего года на научно-техническом совете Минэкологии РТ.

Татарстан собирается закрыть Голубые озера в ночное время

Сохранить Голубые озера поручил Раис Татарстана в сентябре. С тех пор Госкомитет РТ по биоресурсам подготовил два серьезных изменения в положение о государственном природном заказнике регионального значения. Они касаются режима посещения особо охраняемой природной территории (ООПТ) и купания.

Ринат Чиспияков: «Планируем ограничить физлицам посещение территории заказника в весенне-летний и осенне-зимний периоды» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Планируем ограничить физлицам посещение территории заказника в весенне-летний и осенне-зимний периоды. С мая по август запрет будет действовать с 22 вечера до 5 утра, с сентября по апрель – с 18 вечера до 8 часов утра. Светлое время суток мы пока оставим свободным для посещения. Второе ограничение касается купаний. Купание будет возможным только в специально отведенных местах – купелях», – рассказал «Татар-информу» начальник Управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков.

По словам собеседника, сейчас изменения находятся на стадии согласования с Минприроды России. Если их одобрят, то они будут приняты постановлением Кабмина Татарстана в следующем году.

Что попадет под запрет?

В прошлом году уже вступили в силу другие ограничения. Под запретом оказалась любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на природный комплекс. В список вошли дайвинг, рубка деревьев и кустарников, действия, наносящие вред диким животным. А также «проезд и стоянка механических транспортных средств, проезд и стоянка всех плавательных средств (в том числе маломерных судов)», катание на сапбордах.

«Второе ограничение касается купаний. Купание будет возможным только в специально отведенных местах – купелях», – сообщил Ринат Чиспияков.

«Уникальные природные свойства формируют голубой цвет озер на фоне их высочайшей оптической прозрачности. Раньше озера были голубыми в любую погоду, в любое время года» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, на территории заказника запрещено заниматься предпринимательством, за исключением бизнеса, связанного с реализацией туристско-рекреационного кластера «Высокогорский» («Зеркала Татарстана»).

За порядком на территории следят специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам, а в соседних лесах проводят рейды. При необходимости могут быть привлечены сотрудники правоохранительных органов.

«В числе популярных нарушений, которые часто выявлялись минувшим летом – заезд на охраняемую территорию на автомобилях, катание на сапах и дайвинг», – отметил начальник управления.

Он напомнил, что возле Голубых озер и в лесах нельзя жарить шашлыки и разводить костры. По словам Чиспиякова, природная территория нуждается в особой охране. Ведь здесь растут краснокнижные растения, а в лесных массивах встречаются редкие виды животных и птиц. К примеру, серая неясыть.