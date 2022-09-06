Власти Запорожья: Энергодар обесточен после обстрела

Сегодня из-за артиллерийского обстрела оказалась повреждена линия электропередачи в районе Запорожской АЭС, в результате чего обесточен расположенный рядом город Энергодар. Об этом написал в своем Telegram-канале член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«В результате обстрела повреждена линия электропередачи в районе АЭС, город временно обесточен», — сообщил пророссийский чиновник.

Позднее Рогов поделился своим видением ситуации на Запорожской АЭС: «7 прилетов „тяжелого" в район учебно-тренировочного центра. Повреждена ЛЭП, мощность 6 энергоблока АЭС снижена до 150 МВт». По его словам, сейчас атомная электростанция работает «на обеспечение собственных нужд».

Запорожская АЭС является наиболее крупной и мощной атомной электростанцией в Европе, она расположена неподалеку от города Энергодара. Вскоре после начала специальной военной операции на Украине станцию заняли российские военные. При этом на ней продолжает работать украинский персонал.

С августа Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси побывали на станции 1 сентября. Часть экспертов осталась на АЭС, но сегодня они уже должны покинуть ее.