Делегация МАГАТЭ покинет Запорожскую АЭС 6 сентября

Миссия Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС продлится по 5 сентября. На следующий день делегация покинет станцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.

«Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС», — подчеркнул он.

Как объяснил Рогов, сейчас на станции находятся 13 представителей миссии, однако останется ли кто-то из них работать здесь и дальше, неизвестно.

Миссия МАГАТЭ прибыла на станцию на прошлой неделе. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели ее членов по территории объекта и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ. Как рассказал Рафаэль Гросси, возглавляющий миссию МАГАТЭ, он планирует подготовить доклад об обстановке на станции в начале этой недели.

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