Власти Югры продлили ограничения по Covid-19 до конца февраля

В Ханты-Мансийском автономном округе коронавирусные ограничения продлили до 28 февраля. Постановление губернатора Натальи Комаровой было опубликовано на сайте региональных госорганов.

Власти продлили запрет на проведение «зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня».

Подростки до 14 лет могут посещать торговые центры лишь в сопровождении взрослых. Кроме того, приостановлена работа детских игровых комнат и других развлекательных центров для детей, включая те, что находятся в ТЦ, развлекательных и досуговых заведениях, а также заведений, оказывающих услуги по курению кальяна.

Работа организаций общепита осуществляется без проведения торжественных, досуговых и иных мероприятий с массовым участием граждан.

В России уже с начала января растет число заражений коронавирусом. Так, если 21 января в стране было выявлено 49,5 тыс. новых заболевших, то за последние сутки их число увеличилось до 57,2 тыс. 18 января на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением Covid-19 вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что внутри страны активно развивается «омикрон», которые более заразен, чем его предшественники. 12 января на совещании с Кабмином Президент РФ Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии коронавируса.