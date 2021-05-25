Власти Якутии скорректировали заявление об обязательной вакцинации от коронавируса

Власти Якутии внесли изменения в сообщение пресс-службы Правительства республики о массовой вакцинации от коронавируса в регионе. Из релиза исчезло слово «обязательная [вакцинация]», присутствовавшее в нем трижды, информирует РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что работодателям Якутии, не обеспечившим обязательную вакцинацию от Covid-19, будут грозить штрафы в размере 200 тыс. рублей. К тому же предполагалось, что отказавшихся прививаться сотрудников могут не допустить к работе.

Теперь упоминания об обязательности иммунизации, присутствовавшие в описании слов руководителя региона Айсена Николаева, рассказе о постановлении главного санитарного врача республики и фразе о требованиях, предъявляемых к работодателям, пропали из текста.

К тому же пресс-служба главы и Правительства Якутии разъяснила, что массовая вакцинация затронет в первую очередь работников сферы образования, занятых в организации детского летнего отдыха, а также всех имеющих отношение к «массовым мероприятиям республиканского масштаба».

При этом работодатель вправе потребовать данные об уколе, однако сотрудник имеет право оформить отказ от прививки с указанием причины или медицинский отвод. О добровольности вакцинации заявил и пресс-секретарь руководителя Якутии Афанасий Ноев Telegram-каналу «Подъем».

По последним данным, уже более 10 млн россиян полностью привились от коронавируса. Накануне Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан прививаться от Covid-19, взяв пример с Президента РФ Владимира Путина.