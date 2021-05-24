Матвиенко: Всем надо привиться и чувствовать себя свободно

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко в ходе поездки в Кемерово призвала граждан прививаться от коронавируса, а также взять пример с Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всем надо привиться и чувствовать себя свободно, особенно в канун лета, для того чтобы можно было передвигаться, поехать в отпуск, детей отправить в детский лагерь, надо прививаться», — рассказала Матвиенко.

Она также призвала слушать врачей, санитарные службы России и взять пример с Президента РФ, который тоже сделал прививку от коронавируса.