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Ру Тат
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24 мая 2021  15:14
Ульяна Сушкова

Матвиенко: Всем надо привиться и чувствовать себя свободно

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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко в ходе поездки в Кемерово призвала граждан прививаться от коронавируса, а также взять пример с Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всем надо привиться и чувствовать себя свободно, особенно в канун лета, для того чтобы можно было передвигаться, поехать в отпуск, детей отправить в детский лагерь, надо прививаться», — рассказала Матвиенко. 

Она также призвала слушать врачей, санитарные службы России и взять пример с Президента РФ, который тоже сделал прививку от коронавируса.

#владимир путин #коронавирус #Вакцинация
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