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25 мая 2021  14:15

В Якутии будут штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию от коронавируса

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Якутские компании, которые не организовали вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона Айсена Николаева.

Республика Саха (Якутия) занимает 43-е место из 85 по числу заболевших в России: 37 821 случай, 655 человек умерли.

Отмечается, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова также поручила изучить опыт Якутии в этой области.

По последним данным, уже около 10 млн россиян привились от коронавируса.

#Вакцинация
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