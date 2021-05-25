В Якутии будут штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию от коронавируса

Якутские компании, которые не организовали вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона Айсена Николаева.

Республика Саха (Якутия) занимает 43-е место из 85 по числу заболевших в России: 37 821 случай, 655 человек умерли.

Отмечается, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова также поручила изучить опыт Якутии в этой области.

По последним данным, уже около 10 млн россиян привились от коронавируса.