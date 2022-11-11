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Политика
11 ноября 2022  11:08

Власти Херсонской области: По всему левому берегу Днепра строится линия обороны

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Российские войска строят линию обороны на левом берегу Днепра. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления», — рассказала она, пояснив, что это происходит по всему побережью на территории региона.

9 ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил о решении об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных. Министр обороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск из Херсона за Днепр.

#Херсонская область
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