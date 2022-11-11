Власти Херсонской области: По всему левому берегу Днепра строится линия обороны

Российские войска строят линию обороны на левом берегу Днепра. Об этом РИА Новости сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

«Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления», — рассказала она, пояснив, что это происходит по всему побережью на территории региона.

9 ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил о решении об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных. Министр обороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск из Херсона за Днепр.