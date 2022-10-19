Стремоусов: ВСУ продолжают наращивать силы на подступах к Херсонской области

Киевский режим продолжает наращивать количество техники на границе Херсонской области, также на линии боевого соприкосновения уже находятся несколько десятков тысяч военных. Об этом сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«Несколько десятков тысяч сейчас находятся на подступах к Херсонской области, так же как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что техника стягивается», – рассказал он.

По словам Стремоусова, контингент украинской армии состоит из призывников.

«Это была фактически последняя волна мобилизации, которая сегодня возможна вообще на Украине», — сказал замглавы Херсонской области.

Он добавил, что региональные власти готовы объявить перемещение жителей с правого берега Днепра эвакуацией для того, чтобы ускорить процессы и предотвратить жертвы.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, и об организованном перемещении мирного населения Александровского, Бериславского, Белозерского, Снигиревского муниципалитетов на левый берег Днепра.