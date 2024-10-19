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Власти Татарстана просят пассажиров заранее приезжать в аэропорт Казани
В международном аэропорту Казани из-за предстоящего саммита БРИКС, как и говорилось ранее, усилены меры безопасности. В связи с этим власти Татарстана призывают пассажиров заблаговременно прибывать в воздушную гавань. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Дело в том, что с 19 по 24 октября на подъезде к аэропорту столицы Татарстана усилены меры по обеспечению безопасности жителей и гостей Казани. В связи с этим могут проводиться досмотровые мероприятия, пояснила собеседница агентства.
Во избежание неудобств пассажиров просят выезжать из дома заранее и планировать прибытие в аэропорт за несколько часов до окончания регистрации на рейс.
Воспользоваться электропоездами можно с железнодорожного вокзала «Казань-1», станций Вахитово и Березовая роща. С точным расписанием можно ознакомиться на сайте Пригородной пассажирской компании «Содружество». Сам аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям Казани и соседних районов из-за ограничений, вызванных саммитом БРИКС. При этом он назвал их необходимыми.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.
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