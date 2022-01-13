Власти Татарстана предварительно определили место строительства Соборной мечети Казани

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Власти Татарстана предварительно определили место строительства новой Соборной мечети Казани — ее хотят возвести на противоположном от Казанского Кремля берегу реки Казанка. Об этом рассказал Президент РТ Рустам Минниханов в кулуарах XIII Гайдаровского форума в Москве, передает ТАСС.

«[Место для строительства мечети] примерно известно. Мы сформируем земельный участок. На противоположном берегу Казанки, географически [там] метро, вид хороший. Но нам согласительную процедуру надо пройти», — отметил Президент Татарстана.

Закладка первого камня Соборной мечети Казани включена в утвержденный план 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Соответствующее предложение в прошлом году внес возглавляющий соответствующий федеральный оргкомитет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее руководство республики собиралось провести международный конкурс на проект Соборной мечети Казани. Планируется, что здание будет вмещать около 10 тыс. верующих.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в интервью ИА «Татар-информ» отмечал, что общественное обсуждение оптимального места для строительства мечети весной 2021 года фактически уже началось.

«Мечеть не должна быть предметом раздора ни в коем случае. Но при этом нужно понимать, что любой вариант никогда не будет устраивать всех на 100%», — констатировал тогда председатель ДУМ РТ.