Хуснуллин предложил заложить Соборную мечеть в Казани в 2022 году

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поторопил Татарстан с выбором места под строительство Соборной мечети в Казани. Он предложил заложить ее уже в следующем году, когда будет праздноваться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.

«Мы обсуждали вопрос по строительству Соборной мечети в Казани. Нам надо принять решение когда и где это будет. Мне кажется, было бы правильно заложить камень к нашему юбилею», — передает слова зампреда российского правительства пресс-служба Президента РТ.

Кроме того, Хуснуллин поблагодарил руководство республики за ежегодную организацию важного для страны мероприятия.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал особую важность сохранения религиозных традиций, которые являются основой духовной культуры нашей страны и условием укрепления её государственности», — добавил вице-премьер РФ.

Напомним, сегодня в Болгаре на религиозном празднике «Изге Болгар жыены» Марат Хуснуллин также одобрил ремонт трех дорог к колыбели российского ислама.