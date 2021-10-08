Минниханов: Строительство Соборной мечети в Казани планируется начать в следующем году

Старт строительству Соборной мечети в Казани планируется дать в 2022 году, когда будет отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным Посланием к парламенту республики.

Он выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину за решение придать федеральный статус этому событию и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину за то, что он возглавил оргкомитет.

Минниханов подчеркнул, что в рамках церемонии состоится много важных мероприятий.

«Одно из них — начало строительства комплекса Соборной мечети в Казани. Надеюсь, что достойное празднование юбилея станет весомым вкладом в сохранение духовного и культурного наследия и национальной самобытности татарского народа», — подчеркнул Президент Татарстана.