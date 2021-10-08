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Ру Тат
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8 октября 2021  11:03
Елена Рощупкина

Минниханов: Строительство Соборной мечети в Казани планируется начать в следующем году

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Старт строительству Соборной мечети в Казани планируется дать в 2022 году, когда будет отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным Посланием к парламенту республики.

Он выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину за решение придать федеральный статус этому событию и вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину за то, что он возглавил оргкомитет.

Минниханов подчеркнул, что в рамках церемонии состоится много важных мероприятий. 

«Одно из них — начало строительства комплекса Соборной мечети в Казани. Надеюсь, что достойное празднование юбилея станет весомым вкладом в сохранение духовного и культурного наследия и национальной самобытности татарского народа», — подчеркнул Президент Татарстана.

#соборная мечеть #послание президента рт #принятие ислама #рустам миннаханов #1100-летие принятия ислама
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