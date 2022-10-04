Власти Татарстана обязали застройщиков строить зарядные станции для электромобилей

Кабмин Татарстана утвердил новые требования к застройщикам – теперь при строительстве, реконструкции и капремонте объектов им рекомендовано предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры для электротранспорта, следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Организовывать электрозаправки застройщики должны будут при возведении и реконструкции жилых помещений, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети.

Кроме того, при размещении парковочных мест рекомендовано предусматривать места для стоянки электротранспорта, отводя им не менее 5% от общего числа мест.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане в этом году появится сеть из 95 зарядных станций для электромобилей. При этом татарстанцы в этом году купили 35 электромобилей – на 17% больше, чем годом ранее.