В Татарстане в этом году появится сеть из 95 зарядных станций для электромобилей

«Сетевая компания» приступает к строительству в Татарстане сети электрозарядных станций (ЭЗС). В августе компания выбрала подрядчика на выполнение комплекса работ по технологическому присоединению (ТП) «электрозаправочных станций» (именно так электрозарядки, что было бы правильнее, названы в документации на ЕИС Закупки), а сегодня подвела итоги второй закупки – на поставку зарядных станций для электромобилей.

Согласно ТЗ, работы по технологическому присоединению ЭЗС победителю торгов нужно будет провести до конца этого года на 95 объектах во всех районах электросетей (РЭС) «Сетевой компании». Столько же – 95 штук –компания планирует закупить и ЭЗС постоянного тока мощностью не менее 150 кВт, оснащенных портами для разных типов электромобилей (в том числе и китайских). Причем в требованиях указано, что станции должны быть отечественного производства.

Под объектом ТП понимается «инвентарный объект электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4-10 кВ». Согласно предварительным расчетам, подрядчику суммарно нужно будет проложить 4,62 км воздушных линий классом напряжения 0,4 кВ, и примерно 1,51 км ВЛ 8-10 кВ, а кабельных линий – 18,23 км на класс 0,4 кВ, и 2,7 км на 10 кВ. Также нужно будет смонтировать 95 трехфазных щитов учета до 15 кВ.

Начальная (максимальная) цена работ по ТП – более 117 млн рублей (с НДС, без него – чуть более 97 млн рублей). Стоимость закупки ЭЗС была заявлена на уровне 353,4 млн рублей (с НДС, и 294,5 млн рублей без него), победу одержала заявка с ценовым предложением 294,2 млн рублей (без НДС). Итоги обеих закупок подведены, но в протоколах не указаны названия компаний, объявленных победителями – говорится только то, что заявки в обоих случаях были поданы от единственного участника, с которым «Сетевая компания» и подпишет договоры.

Напомним, в апреле в корпоративной газете «PROсети» заместитель гендиректора – директор по экономике и реализации услуг «Сетевой компании» Наталья Назарова рассказывала, что на тот момент под управлением компании в РТ работало 14 ЭЗС, оборудования для которых произвели заводы «Промэнерго» и «Энергоразвитие» (находятся в Новой Туре и Зеленодольске), причем преимущественно из отечественных комплектующих и «частично собственных разработок». В планах же у компании было получить субсидию из федерального бюджета – около 300 млн рублей – на строительство в республике как раз 95 ЭЗС.