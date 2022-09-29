Татарстанцы в этом году купили 35 электромобилей – на 17% больше, чем годом ранее

В этом году жители Татарстана купили 35 электромобилей – на 17% больше, чем годом ранее. Из них 12 машин – это Tesla. Количество купленных авто этой марки выросло в 2,4 раза, сообщили «Татар-информу» в АО «ППК» — совместном предприятии АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат».

В целом россияне за 8 месяцев этого года купили 1595 электрокаров – на 31% больше, чем за тот же период 2021 года. Из них на Tesla пришлось 690 экземпляров (в 2,4 раза больше, чем годом ранее), рассказал руководитель пресс-службы аналитического агентства Азат Тимерханов.

В январе этого года «Татар-информ» со ссылкой на «Автостат» сообщал, что Татарстан по итогам прошлого года занял шестое место среди регионов России по количеству купленных жителями электромобилей. Жители республики приобрели 63 электрокара. При этом по всей стране тогда купили более 2,2 тыс. электромобилей (втрое больше, чем годом ранее).

Больше всего в прошлом году татарстанцы также интересовались маркой Tesla — было приобретено 736 таких машин. Еще чуть более четверти от общего количества купленных электромобилей приходилось на Porsche (581 машина), следующими по популярности брендами стали Audi с 387 электрокарами и Nissan с 131-им.