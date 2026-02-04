news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 4 февраля 2026 18:14

Власти Татарстана напомнили о необходимости регистрации домашних собак

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Власти Татарстана напомнили о необходимости регистрации домашних собак. О процедуре рассказали в официальном сообществе республики в национальном мессенджере MAX.

Имеющихся собак старше трех месяцев надо регистрировать незамедлительно. Вновь приобретаемых собак старше трех месяцев – в течение 30 дней со дня приобретения. Щенков нужно регистрировать до достижения ими трехмесячного возраста.

Алгоритм выглядит следующим образом. Сначала ветеринар осматривает животное и вводит ему под холку микрочип размером с рисовое зернышко. Процедуру можно выполнить в любой ветеринарной клинике.

Затем данные питомца необходимо внести в систему «Хорриот». Сделать это можно только в государственном ветеринарном объединении по месту жительства.

За отсутствие регистрации предусмотрена административная ответственность. В первый раз владельцу будет вынесено предупреждение или выписан штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года грозит штрафом в размере 5 тыс. рублей.

С 1 января прошлого года в Татарстане начала действовать обязательная регистрация собак в федеральной государственной информационной системе «ВетИС» в компоненте «Хорриот». Она включает введение под кожу животного электронного чипа с уникальным номером. К концу января 2026-го в республике было чипировано более 62 тыс. домашних собак.

#домашние животные #собаки #регистрация #чипирование домашних животных
