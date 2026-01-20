В Татарстане чипировано более 62 тыс. домашних собак

Эмиль Шагимуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане на сегодняшний день чипировано и зарегистрировано в системе «Хорриот» более 62 тыс. домашних собак. Об этом сообщил во время рейда по соблюдению требований к содержанию домашних животных консультант Казанского территориального отдела ветеринарной безопасности и государственного надзора Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Эмиль Шагимуллин.

«Общее количество собак, которых нужно идентифицировать, согласно мониторингу, – около 80 тысяч», – заявил он.

По словам Шагимуллина, татарстанцы в целом с пониманием относятся к обязательной регистрации животных.

Во время рейда, который прошел в Горкинско-Ометьевском лесу, владелица шотландской овчарки Рашида Ахметзянова рассказала журналистам, что ее питомцу установили чип еще два года назад. Она убеждена, что чипирование собак необходимо.

«Когда у нас появился Кузя, я стала много читать, смотреть про собак. И мне всегда обидно, что есть потерянные собаки. И если они не чипированы, то проблема для хозяина – найти своего питомца. А то, что собаки становятся бездомными, – это во многом вина людей», – подчеркнула Ахметзянова.

В Татарстане с 1 января прошлого года начала действовать обязательная регистрация собак в федеральной государственной информационной системе «ВетИС» в компоненте «Хорриот». Она включает введение под кожу животного электронного чипа с уникальным номером.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»